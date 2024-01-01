Захисники ліквідували ще 910 російських окупантів
Сьогодні, 09:43
За минулу добу захисники ліквідували ще 910 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 425890 (+910) осіб,
– танків - 6747 (+8),
– бойових броньованих машин - 12901 (+27),
– артилерійських систем - 10522 (+23),
– РСЗВ - 1016 (+0),
– засоби ППО - 713 (+2),
– літаків - 347 (+0),
– гелікоптерів - 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8184 (+43),
– крилаті ракети - 1920 (+1),
– кораблі / катери - 26 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 13870 (+44),
– спеціальна техніка - 1691 (+5).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 425890 (+910) осіб,
– танків - 6747 (+8),
– бойових броньованих машин - 12901 (+27),
– артилерійських систем - 10522 (+23),
– РСЗВ - 1016 (+0),
– засоби ППО - 713 (+2),
– літаків - 347 (+0),
– гелікоптерів - 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8184 (+43),
– крилаті ракети - 1920 (+1),
– кораблі / катери - 26 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 13870 (+44),
– спеціальна техніка - 1691 (+5).
Дані уточнюються.
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