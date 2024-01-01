Захисники ліквідували ще 910 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 425890 (+910) осіб,



– танків - 6747 (+8),



– бойових броньованих машин - 12901 (+27),



– артилерійських систем - 10522 (+23),



– РСЗВ - 1016 (+0),



– засоби ППО - 713 (+2),



– літаків - 347 (+0),



– гелікоптерів - 325 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8184 (+43),



– крилаті ракети - 1920 (+1),



– кораблі / катери - 26 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 13870 (+44),



– спеціальна техніка - 1691 (+5).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу захисники ліквідували ще 910 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько 425890 (+910) осіб,– танків - 6747 (+8),– бойових броньованих машин - 12901 (+27),– артилерійських систем - 10522 (+23),– РСЗВ - 1016 (+0),– засоби ППО - 713 (+2),– літаків - 347 (+0),– гелікоптерів - 325 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8184 (+43),– крилаті ракети - 1920 (+1),– кораблі / катери - 26 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн - 13870 (+44),– спеціальна техніка - 1691 (+5).Дані уточнюються.

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