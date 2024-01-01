Прикрив собою трьох побратимів: дружині 23-річного Героя з Волині вручили його посмертну нагороду





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Старший солдат бригади «Червона Калина» Національної гвардії України Володимир Прокопчук воював пліч-о-пліч з побратимами на найскладніших ділянках фронту. Весною 2023 року він виконував бойові завдання у населеному пункті Івано-Дар'ївка Бахмутського району на Донеччині. У квітні 2023 року, захищаючи рідну землю від російської агресії, Володимир отримав поранення, не сумісні з життям. Під час ворожого обстрілу позицій українських захисників хлопець прикрив собою трьох побратимів та отримав смертельну мінно-вибухову травму. Хлопцю було 23 роки.



За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нацгвардійцю присвоєно орден «За мужність» III ступеня. Нагороду передали дружині героя, пані Ларисі.



Голова Луцької районної державної адміністрації Анатолій Костик та командир волинського підрозділу гвардійців Володимир Олійник висловили глибокі співчуття родині полеглого захисника й подякували за патріотизм, мужність і жертву героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Родині загиблого гвардійця з Волині передали його нагороду.Про це повідомили у на сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.Старший солдат бригади «Червона Калина» Національної гвардії Українивоював пліч-о-пліч з побратимами на найскладніших ділянках фронту. Весною 2023 року він виконував бойові завдання у населеному пункті Івано-Дар'ївка Бахмутського району на Донеччині. У квітні 2023 року, захищаючи рідну землю від російської агресії, Володимир отримав поранення, не сумісні з життям. Під час ворожого обстрілу позицій українських захисників хлопець прикрив собою трьох побратимів та отримав смертельну мінно-вибухову травму. Хлопцю було 23 роки.За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нацгвардійцю присвоєно орден «За мужність» III ступеня. Нагороду передали дружині героя, паніГолова Луцької районної державної адміністраціїта командир волинського підрозділу гвардійціввисловили глибокі співчуття родині полеглого захисника й подякували за патріотизм, мужність і жертву героя.

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