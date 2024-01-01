Прикрив собою трьох побратимів: дружині 23-річного Героя з Волині вручили його посмертну нагороду

Прикрив собою трьох побратимів: дружині 23-річного Героя з Волині вручили його посмертну нагороду
Родині загиблого гвардійця з Волині передали його нагороду.

Про це повідомили у на сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.

Старший солдат бригади «Червона Калина» Національної гвардії України Володимир Прокопчук воював пліч-о-пліч з побратимами на найскладніших ділянках фронту. Весною 2023 року він виконував бойові завдання у населеному пункті Івано-Дар'ївка Бахмутського району на Донеччині. У квітні 2023 року, захищаючи рідну землю від російської агресії, Володимир отримав поранення, не сумісні з життям. Під час ворожого обстрілу позицій українських захисників хлопець прикрив собою трьох побратимів та отримав смертельну мінно-вибухову травму. Хлопцю було 23 роки.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нацгвардійцю присвоєно орден «За мужність» III ступеня. Нагороду передали дружині героя, пані Ларисі.
Прикрив собою трьох побратимів: дружині 23-річного Героя з Волині вручили його посмертну нагороду

Голова Луцької районної державної адміністрації Анатолій Костик та командир волинського підрозділу гвардійців Володимир Олійник висловили глибокі співчуття родині полеглого захисника й подякували за патріотизм, мужність і жертву героя.
Прикрив собою трьох побратимів: дружині 23-річного Героя з Волині вручили його посмертну нагороду
Прикрив собою трьох побратимів: дружині 23-річного Героя з Волині вручили його посмертну нагороду

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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