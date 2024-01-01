Волинські тероборонівці ліквідували командира роти армії росії. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
На Сході України бійці 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ з Волині ліквідували командира роти російської армії.
Про це вони повідомили на своїй сторінці у фейсбуці.
"На сході України підрозділами 100 обр знищено ворожий бронеавтомобіль «Тигр», а також відправлено на концерт кобзона командира роти армії рф (квиточок у перші ряди – та ще й по самісінькому центру!).
Група орків мчала у своїх неправедних справах, проте була вистежена бійцями РУБпАК 100 обр «VORON 100». Точний удар FPV-дроном – і «Тигр» перетворюється на ефектно-бавовняний смолоскип.
Двійко окупантів встигають витягнути з бронеавтомобіля свого палаючого командира роти – проте за кілька хвилин чортяки вже зустрічають його на вході до пекла (це нам стало відомо з перехоплення панічних розмов ворога)", - йдеться у повідомленні.
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Про це вони повідомили на своїй сторінці у фейсбуці.
"На сході України підрозділами 100 обр знищено ворожий бронеавтомобіль «Тигр», а також відправлено на концерт кобзона командира роти армії рф (квиточок у перші ряди – та ще й по самісінькому центру!).
Група орків мчала у своїх неправедних справах, проте була вистежена бійцями РУБпАК 100 обр «VORON 100». Точний удар FPV-дроном – і «Тигр» перетворюється на ефектно-бавовняний смолоскип.
Двійко окупантів встигають витягнути з бронеавтомобіля свого палаючого командира роти – проте за кілька хвилин чортяки вже зустрічають його на вході до пекла (це нам стало відомо з перехоплення панічних розмов ворога)", - йдеться у повідомленні.
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