Вночі на Хмельниччині пролунали вибухи: сили ППО збили 4 БпЛА

Вночі на Хмельниччині пролунали вибухи: сили ППО збили 4 БпЛА
У ніч проти 12 березня під час оголошеної повітряної тривоги у Хмельницькій області було чути звуки вибухів.

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 4 БпЛА типу «Shahed». Інформація про постраждалих чи пошкодження майна не надходила. Місця падіння уламків встановлюються. Дякуємо нашим ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.

Фото ілюстративне.

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Теги: Хмельниччина, шахеди
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