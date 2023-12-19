Вночі на Хмельниччині пролунали вибухи: сили ППО збили 4 БпЛА





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"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 4 БпЛА типу «Shahed». Інформація про постраждалих чи пошкодження майна не надходила. Місця падіння уламків встановлюються. Дякуємо нашим ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 12 березня під час оголошеної повітряної тривоги у Хмельницькій області було чути звуки вибухів.Про це повідомили у Хмельницькій ОВА."Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 4 БпЛА типу «Shahed». Інформація про постраждалих чи пошкодження майна не надходила. Місця падіння уламків встановлюються. Дякуємо нашим ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.

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