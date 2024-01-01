У Луцькому районі загорівся гараж

Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували 8 пожеж та двічі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомили у ДСНС Волині.12 березня в місті Ковель трапилася пожежа в господарчій будівлі. На місце події прибув черговий підрозділ 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники за допомогою водяного ствола приборкали займання. Повідомлення про пожежу надійшло о 07:44, ліквідовано о 08:00. Імовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк ліквідували пожежу гаража в селі Голишів Боратинської громади. Повідомлення про пожежу надійшло о 18:50, о 19:22 її ліквідовано Травмованих під час пожежі та її ліквідації — немає. Причина події — встановлюється.Протягом доби надзвичайники Волині приборкали займання сухої трави та чагарників поблизу сіл Іваномисль, Костюхнівка Хутомир та в місті Ковелі. Загалом пожежно-рятувальними підрозділами області ліквідовано горіння рослинності на площі близько 5га. Причини даних пожеж - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.