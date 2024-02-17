«Я не вірю, що її нема серед живих», – мама зниклої 17-річної Аліни Божко з Волині

Аліни Божко з Волині, яка безвісти зникла 17 лютого. Дівчина зникла за загадкових обставин посеред білого дня у лісі на Камінь-Каширщині. Аліна відпочивала у компанії брата та його друзів, відійшла до туалету і вже за кілька хвилин наче розчинилася у повітрі.



Останніми бачили Аліну четверо молодиків, з якими Аліна відпочивала. Серед них її брат Влад. Про це розповіли у випуску програми «Говорить вся країна», пише



У студії розглядали всі версії і перевіряли свідків на поліграфі.



«Я хочу, щоб мені допомогли, я не вірю, що її нема серед живих. Вона жива, я хочу, щоб її знайшли, я не можу ні спати, ні їсти, я просто не живу, я просто існую», - каже мама дівчини.



«Аліну я знаю все життя, вона дуже позитивна, добра людина. Зараз навчаємось в коледжі в Любешові теж в одній групі, кухар-кондитер. Вона почала займатись зі мною настільним тенісом, гуляти любить, фотографуватися, тіктоки знімає. Я сподіваюся і вірю, що її знайдуть, що все буде добре», - розповіла подруга зниклої Аліни Марія Губанова.



«Щоб піти з дому - в неї такого ніколи не було, вона в компанії була дуже веселою, завжди вона сміялася, щось розказувала, вона навіть мені сама казала, каже, я не така, мені дай щось там посміятися, пожартувати», - каже двоюрідна сестра зниклої Аліни Софія Божко.



Ведучий Олексій Суханов запитав у мами, до якої версії зникнення Аліни схиляється вона.



«Я навіть не знаю... Якби десь вона пішла кудись у ліс, але вона завжди телефонувала мені, вона завжди розказувала, де вона, що вона, бо вона знала, що я переживаю. Вона зустрічалася з хлопчиком, він воєнний, загинув у липні, плакали і вона плакала, я плакала, але потім уже адаптувалась, вона вже нормально була... Об 11:29 мені подзвонили, чи нема Аліни вдома. Кажу, то ж вона з вами, то ж далеко йти, вона сама не прийде. А потім уже Владік подзвонив, уже почав плакати, що ми її скрізь обшукали і ніде нема її і відповідно під вечір того дня почалися повномасштабні пошуки», - розповіла матір дівчинки.



«17.02.2024 року близько 14 години на телефон лінії 102 поступило повідомлення про те, що зникла неповнолітня. Був піднятий по тривозі весь особовий склад районного підрозділу, який вибув для здійснення пошуків. Додатково були залучені сили головного управління Національної поліції, кінологічна служба, квадрокоптери, спеціалісти з пошуку. Поліцейськими на місці події, по-перше, проведено пошукові заходи, максимально опитували людей, вивчали її домашню обстановку, вивчали коло друзів, коло спілкування, питання мобільних спілкувань, питання соціальних мереж, знову ж таки питання відпрацьовували, в тому числі застосуванням поліграфа і учасників відпочинку. Поки що, на жаль, без результату», - зазначив начальник Камінь-Каширського районного відділу поліції В’ячеслав Мартинюк.



Матір Аліни у студії також розповіла, як дівчина опинилася у цій місцевості з її братом.



«Владік, син мій, приїхали хлопці, забрали його відпочити в сусіднє село. Ну і він дзвонить мені, дай Аліні телефона. Я кажу, що вона вже спить. Збудила її. Вона оділа пальто і я почула машину. Вийшла - уже нема. Дзвоню, кажу, Алінка, куди вже знов поїхали? Потім я вже знала, що вони ще в сусіднє десь село поїхали, потім на заправку, а потім вже туди, на те місце. Я дзвонила весь час і в 8 вже було, і на початку 9, і в 9, і в 10... Ще в 10:20 вони фотографію разом зробили - Владик, Саша і Сергій, ну і з ними ще Міша потім під'їхав. Мішу я не знаю, перший раз там побачила, бо цей Сергій, що їх забирав машиною, то він його покликав, щоб до них під'їхав», - каже мама.



Ці хлопці були останніми, хто бачив Аліну.



«Сашко і Владик постійно з нею були вони, ніколи нічого поганого вони не зробили», - стверджує жінка.



За декілька годин до зникнення Аліна зробила фото з друзями.



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