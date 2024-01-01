МП на Волині захопив храм, парафія якого перейшла до ПЦУ





Люди намагаються потрапити до храму, але їх не пускають прихильники УПЦ МП, інформує



Біля храму працює поліція, між людьми виникають конфлікти і шарпанина. Зі слів заступника начальника місцевого підрозділу поліції Олександра Ольшевського, біля храму зібралися орієнтовно 300 людей.



Як розповів настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці Олег, місцева релігійна громада пів року тому ухвалила рішення про офіційний перехід до ПЦУ. Відтоді, каже він, прихильники УПЦ не полишають храм і нікого не впускають на територію.



Станом на 11:00 представники релігійної громади Православної церкви України гуртом пішли до районної адміністрації. "Хочемо почути, чому влада нічого не діє у цій ситуації", — розповіла місцева жителька Галина.



Із запитом про забезпечення доступу релігійної громади ПЦУ до майна храму Різдва Пресвятої Богородиці місцеві жителі звернулися до міського голови Каменя-Каширського Віктора Пася. З його слів, допомогти вірянам потрапити у церкву мають правоохоронні органи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля храму Різдва Пресвятої Богородиці у Камені-Каширському на Волині зранку сьогодні, 12 березня, зібралися місцеві жителі.Люди намагаються потрапити до храму, але їх не пускають прихильники УПЦ МП, інформує Суспільне Біля храму працює поліція, між людьми виникають конфлікти і шарпанина. Зі слів заступника начальника місцевого підрозділу поліції, біля храму зібралися орієнтовно 300 людей.Як розповів настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці, місцева релігійна громада пів року тому ухвалила рішення про. Відтоді, каже він, прихильники УПЦ не полишають храм і нікого не впускають на територію.Станом на 11:00 представники релігійної громади Православної церкви України гуртом пішли до районної адміністрації. "Хочемо почути, чому влада нічого не діє у цій ситуації", — розповіла місцева жителькаІз запитом про забезпечення доступу релігійної громади ПЦУ до майна храму Різдва Пресвятої Богородиці місцеві жителі звернулися до міського голови Каменя-Каширського. З його слів, допомогти вірянам потрапити у церкву мають правоохоронні органи.

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