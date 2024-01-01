Комітет Ради прибрав із законопроєкту про мобілізацію норми про блокування рахунків





Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише



Так, комітет голосував за правку, яка виключає з тексту законопроєкту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства. Тобто пропозицій про замороження рахунків і банківських карток, а також обмежень на виїзд за кордон та керування транспортними засобами, у законопроєкті не буде.



За зняття цих обмежень проголосували 7 депутатів комітету, а проти виступили 6 із них.



Більше про законопроєкт



Верховна Рада 7 лютого підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів — скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.



Крім того, законопроєкт пропонує запровадити обмеження для громадян, які протягом 10 днів з дня вручення повістки не виконали зазначеного обов’язку або не з’явилися до ТЦК та СП(або закордонної дипломатичної установи). Серед таких обмежень:



- тимчасового обмежити виїзд за межі України;



- тимчасового обмежити у праві керувати авто;



- накласти арешт на кошти та інші цінності, що, зокрема, зберігаються в банках.



До другого читання проєкту закону народні депутати подали понад чотири тисячі правок: вручну й електронно.



Унаслідок цього, за словами секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, законопроєкт може в підсумку зазнати чимало змін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за виключення із законопроєкту про мобілізацію розділу про обмеження для тих, хто ухиляється від мобілізації.Про це повідомив народний депутат, пише Громадське Так, комітет голосував за правку, яка виключає з тексту законопроєкту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства. Тобто пропозицій про замороження рахунків і банківських карток, а також обмежень на виїзд за кордон та керування транспортними засобами, у законопроєкті не буде.За зняття цих обмежень проголосували 7 депутатів комітету, а проти виступили 6 із них.Верховна Рада 7 лютого підтримала. Серед його пунктів — скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.Крім того, законопроєкт пропонує запровадити обмеження для громадян, які протягом 10 днів з дня вручення повістки не виконали зазначеного обов’язку або не з’явилися до ТЦК та СП(або закордонної дипломатичної установи).- тимчасового обмежити виїзд за межі України;- тимчасового обмежити у праві керувати авто;- накласти арешт на кошти та інші цінності, що, зокрема, зберігаються в банках.До другого читання проєкту закону народні депутати подали понад чотири тисячі правок: вручну й електронно.Унаслідок цього, за словами секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Р, законопроєкт може в підсумку зазнати чимало змін.

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