Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 12 – 17 березня





Цього тижня глядачі ознайомляться з життям українських заробітчанок в Італії. Війна розлучила багато сімей, тому ця проблема і досі дуже актуальна. Побувають у любовному трикутнику, разом з героями боротимуться між почуттями та нормами моралі. Проживатимуть карколомні ситуації, у які потраплятимуть персонажі. А на найменшеньких очікуватиме знайомство з казковою принцесою. Віртуозна гра акторів, гумористичні діалоги, колоритні образи – усе це налаштовує на приємний відпочинок у театрі і море позитивних емоцій від перегляду вистав.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 12 до 17 березня.



У вівторок, 12 березня, о 18:00 на камерній сцені – драма-інтерв’ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака й Галини Микитюк. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



«Журналістка розпочинає власне дослідження: збирає, наче намистини, справжні історії заробітчанок у Італії. Чиї інтерв'ю на відео вплетені у канву подій. Їхні долі різні, часто – нещасливі, проте є і такі жінки, що не хочуть повертатися додому. Їх втрачають кохані, діти, друзі... Берегині роду, яких втрачає Україна. Чи могло бути інакше... І чи ще може?



Драма цілої країни, що і під час війни не втрачає своєї актуальності, ба навіть навпаки. Однак світло можна знайти навіть у найтемніші часи...», – режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У п’ятницю, 15 березня о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Камерна сцена театру. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).



Пристрасті, які розпалюються тоді, коли у коханні – танці для двох – з'являється хтось третій...



У суботу, 16 березня, о 17:00 на основній сцені – комічна опера «Наталка Полтавка» Івана Котляревського, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка Федір Стригун. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Українська класика, наповнена солов'їними співами, добрим гумором та, звісно ж, любов'ю. Це те, що має побачити й відчути кожен українець!



У неділю, 17 березня, о 12:00 – мюзикл «Попелюшка» Вікторії Васалатій за Шарлем Перро, музика Вікторії Васалатій та Юрія Кондратюка. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Красива історія, яка зачарує яскравими героями, чудовими піснями та запальними танцями! Сюжет, очевидно, усім знайомий з дитинства, проте тим цікавіше! Дозвольте улюбленій казці ожити на сцені!



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається



У неділю, 17 березня, о 17:00 – комедія «Шахрайки» Наталії Уварової. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість вистави – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Не в грошах щастя? Певна річ, але коли тебе обклали штрафами і ось-ось виселять з квартири, а грошенят залишилось хіба на чашку кави зі стіка, як не крути, а кілька сотень, а то і тисяч доларів від американської мільйонерки можуть стати єдиним шансом на порятунок... От тільки те, що видавалося, як насіння лущити, поступово перетворюється на справжню гру з високими ставками, а кількість гравців усе збільшується... Отож, зустрічайте, Олька та Жулька – шахрайки (хоч насправді і дуже хороші дівчата).



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Цього тижня глядачі ознайомляться з життям українських заробітчанок в Італії. Війна розлучила багато сімей, тому ця проблема і досі дуже актуальна. Побувають у любовному трикутнику, разом з героями боротимуться між почуттями та нормами моралі. Проживатимуть карколомні ситуації, у які потраплятимуть персонажі. А на найменшеньких очікуватиме знайомство з казковою принцесою. Віртуозна гра акторів, гумористичні діалоги, колоритні образи – усе це налаштовує на приємний відпочинок у театрі і море позитивних емоцій від перегляду вистав.на камерній сцені –. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).», – режисерка-постановниця, заслужена артистка УкраїниКвитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру таза п'єсою. Камерна сцена театру. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).Пристрасті, які розпалюються тоді, коли у коханні – танці для двох – з'являється хтось третій...на основній сцені –, музика. Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Українська класика, наповнена солов'їними співами, добрим гумором та, звісно ж, любов'ю. Це те, що має побачити й відчути кожен українець!за, музика Вікторії Васалатій та. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Красива історія, яка зачарує яскравими героями, чудовими піснями та запальними танцями! Сюжет, очевидно, усім знайомий з дитинства, проте тим цікавіше! Дозвольте улюбленій казці ожити на сцені!У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість вистави – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Не в грошах щастя? Певна річ, але коли тебе обклали штрафами і ось-ось виселять з квартири, а грошенят залишилось хіба на чашку кави зі стіка, як не крути, а кілька сотень, а то і тисяч доларів від американської мільйонерки можуть стати єдиним шансом на порятунок... От тільки те, що видавалося, як насіння лущити, поступово перетворюється на справжню гру з високими ставками, а кількість гравців усе збільшується... Отож, зустрічайте,та– шахрайки (хоч насправді і дуже хороші дівчата).Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

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