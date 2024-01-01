Осиротіли шестеро дітей: на Донеччині обірвалося життя Героя з Волині

У місті Устилузі на Волині – знову скорбота. Надійшла звістка про смерть на фронті краянинаПро це у фейсбуці повідомила міськрада Устилуга.«Устилузька міська територіальна громада знову у скорботі. З невимовним болем повідомляємо про смерть Захисника України, солдата Гуля Ігоря Васильовича, 1982 р.н. жителя с. П'ятидні», - йдеться у повідомленні.Серце Воїна зупинилося 9 березня 2024 в місці тимчасового розташування в районі населеного пункту Курахове Донецької області.Без батька залишилося шестеро дітей.У жовтні 2023 року Ігор Гуль нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "Хрест хоробрих".«Щирі співчуття від усіх жителів громади дружині та дітям, рідним і близьким. Про дату та час зустрічі буде повідомлено додатково. Вічна пам’ять захиснику України!» - зазначили у міськраді.