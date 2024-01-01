Осиротіли шестеро дітей: на Донеччині обірвалося життя Героя з Волині
Сьогодні, 13:29
У місті Устилузі на Волині – знову скорбота. Надійшла звістка про смерть на фронті краянина Ігоря Гуля.
Про це у фейсбуці повідомила міськрада Устилуга.
«Устилузька міська територіальна громада знову у скорботі. З невимовним болем повідомляємо про смерть Захисника України, солдата Гуля Ігоря Васильовича, 1982 р.н. жителя с. П'ятидні», - йдеться у повідомленні.
Серце Воїна зупинилося 9 березня 2024 в місці тимчасового розташування в районі населеного пункту Курахове Донецької області.
Без батька залишилося шестеро дітей.
У жовтні 2023 року Ігор Гуль нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "Хрест хоробрих".
«Щирі співчуття від усіх жителів громади дружині та дітям, рідним і близьким. Про дату та час зустрічі буде повідомлено додатково. Вічна пам’ять захиснику України!» - зазначили у міськраді.
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Про це у фейсбуці повідомила міськрада Устилуга.
«Устилузька міська територіальна громада знову у скорботі. З невимовним болем повідомляємо про смерть Захисника України, солдата Гуля Ігоря Васильовича, 1982 р.н. жителя с. П'ятидні», - йдеться у повідомленні.
Серце Воїна зупинилося 9 березня 2024 в місці тимчасового розташування в районі населеного пункту Курахове Донецької області.
Без батька залишилося шестеро дітей.
У жовтні 2023 року Ігор Гуль нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "Хрест хоробрих".
«Щирі співчуття від усіх жителів громади дружині та дітям, рідним і близьким. Про дату та час зустрічі буде повідомлено додатково. Вічна пам’ять захиснику України!» - зазначили у міськраді.
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