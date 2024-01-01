ВМС оприлюднили деталі знищення російського танкера
Сьогодні, 11:38
Унаслідок успішного повітряного удару Повітряними Силами ЗС України в районі Кінбурської коси було знищено танкер під прапором рф "Механік Погодін", який росіяни використовували як пункт управління.
Про це у фейсбуці інформують ВМС України.
Танкер "Механік Погодін" IMO № 9598397, належав російській компанії VEB - Leasing OJSC (Санкт-Петербург), яка була внесена до санкційного списку. На виконання Указу президента України «Про рішення РНБО від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та згідно рішення Херсонського окружного адміністративного суду у серпні 2018 року танкер "Механік Погодін" був заарештований і до літа 2023 року знаходився на території Херсонського морського порту.
Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС танкер викинуло на берег Кінбурської коси, яку тимчасово контролюють росіяни.
В подальшому, противником на згаданому судні було розгорнуто спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно періодично використовувалося як платформа для нанесення ударів FPV-дронами по території Херсонської області.
Слід зазначити, що судно, відповідає визначенню військового об’єкту згідно пункту 40 та підпункту с) пункту 60 Керівництва Сан-Ремо з міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів на морі. Танкер "Механік Погодін" був включений до системи РЕБ і збору розвідувальної інформації противника, а також систем спостереження, командування та зв'язку.
«Отже знищення російського танкера "Механік Погодін" не лише завадило загарбникам у реалізації їхніх планів, а й було здійснено у повній відповідності до норм Міжнародного гуманітарного права», - резюмували у ВМС.
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Про це у фейсбуці інформують ВМС України.
Танкер "Механік Погодін" IMO № 9598397, належав російській компанії VEB - Leasing OJSC (Санкт-Петербург), яка була внесена до санкційного списку. На виконання Указу президента України «Про рішення РНБО від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та згідно рішення Херсонського окружного адміністративного суду у серпні 2018 року танкер "Механік Погодін" був заарештований і до літа 2023 року знаходився на території Херсонського морського порту.
Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС танкер викинуло на берег Кінбурської коси, яку тимчасово контролюють росіяни.
В подальшому, противником на згаданому судні було розгорнуто спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно періодично використовувалося як платформа для нанесення ударів FPV-дронами по території Херсонської області.
Слід зазначити, що судно, відповідає визначенню військового об’єкту згідно пункту 40 та підпункту с) пункту 60 Керівництва Сан-Ремо з міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів на морі. Танкер "Механік Погодін" був включений до системи РЕБ і збору розвідувальної інформації противника, а також систем спостереження, командування та зв'язку.
«Отже знищення російського танкера "Механік Погодін" не лише завадило загарбникам у реалізації їхніх планів, а й було здійснено у повній відповідності до норм Міжнародного гуманітарного права», - резюмували у ВМС.
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