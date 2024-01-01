ВМС оприлюднили деталі знищення російського танкера

Унаслідок успішного повітряного удару Повітряними Силами ЗС України в районі Кінбурської косипід прапором рф "Механік Погодін", який росіяни використовували як пункт управління.Про це у фейсбуці інформують ВМС України.Танкер "Механік Погодін" IMO № 9598397, належав російській компанії VEB - Leasing OJSC (Санкт-Петербург), яка була внесена до санкційного списку. На виконання Указу президента України «Про рішення РНБО від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та згідно рішення Херсонського окружного адміністративного суду у серпні 2018 року танкер "Механік Погодін" був заарештований і до літа 2023 року знаходився на території Херсонського морського порту.Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС танкер викинуло на берег Кінбурської коси, яку тимчасово контролюють росіяни.В подальшому, противником на згаданому судні було розгорнуто спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно періодично використовувалося як платформа для нанесення ударів FPV-дронами по території Херсонської області.Слід зазначити, що судно, відповідає визначенню військового об’єкту згідно пункту 40 та підпункту с) пункту 60 Керівництва Сан-Ремо з міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів на морі. Танкер "Механік Погодін" був включений до системи РЕБ і збору розвідувальної інформації противника, а також систем спостереження, командування та зв'язку.«Отже знищення російського танкера "Механік Погодін" не лише завадило загарбникам у реалізації їхніх планів, а й було здійснено у повній відповідності до норм Міжнародного гуманітарного права», - резюмували у ВМС.