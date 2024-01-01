Воїни з Волині методично знищують ворожу техніку: ефектне відео

Воїни з Волині методично знищують ворожу техніку: ефектне відео
Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого на фронті продовжують знищувати ворожу техніку.

Про це військова частина повідомила у телеграмі.

У мережі опублікували вражаюче відео, як волинські військові знищують ворожу техніку, зокрема артилерію.

«Красиво! Вибухово! Так завжди відбувається, коли за справу береться ударна група «Харон» нашої Князівської бригади!» - йдеться у коментарі до відео.



Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська

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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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