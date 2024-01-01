Військові отримали нову партію допомоги із Луцька

Військові отримали нову партію допомоги із Луцька
Бійцям Сил оборони Луцька міськрада передала чималу партію допомоги, придбану за бюджетні кошти.

Про це луцька мерія повідомила у фейсбуці.

Практично щодня Луцька міська рада передає квадрокоптери, антидронові рушниці, різноманітне обладнання для наших військових.
Військові отримали нову партію допомоги із Луцька

Так, для потреб військової частини А4100 передали два квадрокоптери DJI Mavic 3 Enterprise та два квадрокоптери DJI Mavic 3 Enterprise (Thermal), три тепловізійні приціли ATN MARS LT 320 2-4x, два супутникові модеми Starlink, два пошукових прожектори Bandera та дві потужні лазерні указки YX-B015 з насадками.
Військові отримали нову партію допомоги із Луцька
Військові отримали нову партію допомоги із Луцька
Військові отримали нову партію допомоги із Луцька

«Технічні засоби закуплені за бюджетні гроші та відправляються на допомогу військовим, щоб ще ефективніше боротися з російськими загарбниками», - йдеться у повідомленні.
Військові отримали нову партію допомоги із Луцька

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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