Військові отримали нову партію допомоги із Луцька
Сьогодні, 14:39
Бійцям Сил оборони Луцька міськрада передала чималу партію допомоги, придбану за бюджетні кошти.
Про це луцька мерія повідомила у фейсбуці.
Практично щодня Луцька міська рада передає квадрокоптери, антидронові рушниці, різноманітне обладнання для наших військових.
Так, для потреб військової частини А4100 передали два квадрокоптери DJI Mavic 3 Enterprise та два квадрокоптери DJI Mavic 3 Enterprise (Thermal), три тепловізійні приціли ATN MARS LT 320 2-4x, два супутникові модеми Starlink, два пошукових прожектори Bandera та дві потужні лазерні указки YX-B015 з насадками.
«Технічні засоби закуплені за бюджетні гроші та відправляються на допомогу військовим, щоб ще ефективніше боротися з російськими загарбниками», - йдеться у повідомленні.
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Про це луцька мерія повідомила у фейсбуці.
Практично щодня Луцька міська рада передає квадрокоптери, антидронові рушниці, різноманітне обладнання для наших військових.
Так, для потреб військової частини А4100 передали два квадрокоптери DJI Mavic 3 Enterprise та два квадрокоптери DJI Mavic 3 Enterprise (Thermal), три тепловізійні приціли ATN MARS LT 320 2-4x, два супутникові модеми Starlink, два пошукових прожектори Bandera та дві потужні лазерні указки YX-B015 з насадками.
«Технічні засоби закуплені за бюджетні гроші та відправляються на допомогу військовим, щоб ще ефективніше боротися з російськими загарбниками», - йдеться у повідомленні.
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