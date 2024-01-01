Військові отримали нову партію допомоги із Луцька

Бійцям Сил оборони Луцька міськрада передала чималу партію допомоги, придбануПро це луцька мерія повідомила у фейсбуці.Практично щодня Луцька міська рада передає квадрокоптери, антидронові рушниці, різноманітне обладнання для наших військових.Так, для потреб військової частини А4100 передали два квадрокоптери DJI Mavic 3 Enterprise та два квадрокоптери DJI Mavic 3 Enterprise (Thermal), три тепловізійні приціли ATN MARS LT 320 2-4x, два супутникові модеми Starlink, два пошукових прожектори Bandera та дві потужні лазерні указки YX-B015 з насадками.«Технічні засоби закуплені за бюджетні гроші та відправляються на допомогу військовим, щоб ще ефективніше боротися з російськими загарбниками», - йдеться у повідомленні.