У Луцьку перепоховають двох полеглих Героїв

У Луцьку перепоховають двох полеглих Героїв
У луцькому цвинтарі у селі Гаразджа перепоховають полеглих військовослужбовців Артема Усенка та Дмитра Домарецького.

Про це пише інформагентство Волинські новини з посиланням на рішення виконавчого комітету Луцької міської ради.

Оскільки для перепоховання бійців необхідне рішення членів виконавчого комітету, вони розглянули два звернення від родичів загиблих воїнів.

Зокрема від Інни Усенко, матері військовослужбовця Артема Усенка, загиблого під час військової агресії Російської Федерації проти України. Тіло Героя дозволили перепоховати на міському кладовищі в селі Гаразджа.

Окрім цього, члени виконкому розглянули звернення Людмили Домарецької, матері військовослужбовця Дмитра Домарецького. Виконуючи бойове завдання у населеному пункті Лиман Донецької області, військовослужбовець припинив виходити на зв’язок. Тіло Героя ідентифікували за результатами судово-медичної експертизи. Його останки дозволили перепоховати у секторі військових поховань на міському кладовищі.

Проведення перепоховань доручили забезпечити комунальному підприємству «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування».

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Теги: загиблі, війна
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Слава Героям! Вічна память і честь! Глибока вдячність батькам Героїв і щирі співчуття.
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