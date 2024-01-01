У Луцьку перепоховають двох полеглих Героїв

полеглих військовослужбовців Артема Усенка та Дмитра Домарецького.



Про це пише інформагентство



Оскільки для перепоховання бійців необхідне рішення членів виконавчого комітету, вони розглянули два звернення від родичів загиблих воїнів.



Зокрема від Інни Усенко, матері військовослужбовця Артема Усенка, загиблого під час військової агресії Російської Федерації проти України. Тіло Героя дозволили перепоховати на міському кладовищі в селі Гаразджа.



Окрім цього, члени виконкому розглянули звернення Людмили Домарецької, матері військовослужбовця Дмитра Домарецького. Виконуючи бойове завдання у населеному пункті Лиман Донецької області, військовослужбовець припинив виходити на зв’язок. Тіло Героя ідентифікували за результатами судово-медичної експертизи. Його останки дозволили перепоховати у секторі військових поховань на міському кладовищі.



Проведення перепоховань доручили забезпечити комунальному підприємству «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У луцькому цвинтарі у селі Гаразджа перепоховаютьтаПро це пише інформагентство Волинські новини з посиланням на рішення виконавчого комітету Луцької міської ради.Оскільки для перепоховання бійців необхідне рішення членів виконавчого комітету, вони розглянули два звернення від родичів загиблих воїнів.Зокрема від, матері військовослужбовця Артема Усенка, загиблого під час військової агресії Російської Федерації проти України. Тіло Героя дозволили перепоховати на міському кладовищі в селі Гаразджа.Окрім цього, члени виконкому розглянули звернення, матері військовослужбовця Дмитра Домарецького. Виконуючи бойове завдання у населеному пункті Лиман Донецької області, військовослужбовець припинив виходити на зв’язок. Тіло Героя ідентифікували за результатами судово-медичної експертизи. Його останки дозволили перепоховати у секторі військових поховань на міському кладовищі.Проведення перепоховань доручили забезпечити комунальному підприємству «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію