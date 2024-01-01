На Волині вшанували пам’ять полеглих Героїв

Представники влади та керівництво Волинського прикордонного загону у Володимирі вшанували полеглих у російсько-українській війні.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби у фейсбуці.Учора під часначальник Волинського прикордонного загонуразом з начальником ОВА, його заступникомта начальником Володимирської РВАпобували на ділянці українсько-польського кордону.Разом з посадовцями прикордонники вшанували пам'ять загиблих внаслідок російсько-української війни та поклали квіти до фотостенда на площі Героїв у Володимирі.Усі зусилля прикордонний загін нині спрямовує на забезпечення надійної охорони та оборони кордону і підтримку підрозділів, які виконують бойові завдання.