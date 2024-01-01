На Волині вшанували пам’ять полеглих Героїв

На Волині вшанували пам’ять полеглих Героїв
Представники влади та керівництво Волинського прикордонного загону у Володимирі вшанували полеглих у російсько-українській війні.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби у фейсбуці.

Учора під час робочої поїздки на Володимирщину начальник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський разом з начальником ОВА Юрієм Погуляйком, його заступником Сергієм Мовенком та начальником Володимирської РВА Юрієм Лобачем побували на ділянці українсько-польського кордону.
На Волині вшанували пам’ять полеглих Героїв

Разом з посадовцями прикордонники вшанували пам'ять загиблих внаслідок російсько-української війни та поклали квіти до фотостенда на площі Героїв у Володимирі.
На Волині вшанували пам’ять полеглих Героїв
На Волині вшанували пам’ять полеглих Героїв

Усі зусилля прикордонний загін нині спрямовує на забезпечення надійної охорони та оборони кордону і підтримку підрозділів, які виконують бойові завдання.

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Теги: вшанування, Волинь
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