Від обстрілу окупантів на Донеччині постраждали 3 людей

Від обстрілу окупантів на Донеччині постраждали 3 людей
Троє людей зазнали поранень на Донеччині. Нині поліція фіксує наслідки російських атак.

Про це повідомляє Нацполіція в телеграмі.

За добу ворог завдав 17 ударів по житловому сектору, 1843 удари – по лінії зіткнення.

Армія рф вела вогонь по 10 населених пунктах. Загарбники били авіабомбами, ЗРК «С-300», артилерією.
Від обстрілу окупантів на Донеччині постраждали 3 людей

На Торецьк росія скинула керовану авіабомбу «КАБ-250», яка не розірвалась, та обстріляла місто з артилерії. Руйнувань зазнали 11 приватних осель та автобус.
Від обстрілу окупантів на Донеччині постраждали 3 людей

У Сіверську окупанти поцілили в приватний будинок, поранили двох цивільних мешканців.
Від обстрілу окупантів на Донеччині постраждали 3 людей

Сьогодні близько 4:00 ворог накрив артилерією село Берестки Курахівської громади. Поранено людину, пошкоджено приватну оселю.

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Теги: обстріл, війна
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