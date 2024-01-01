Від обстрілу окупантів на Донеччині постраждали 3 людей
Сьогодні, 13:29
Троє людей зазнали поранень на Донеччині. Нині поліція фіксує наслідки російських атак.
Про це повідомляє Нацполіція в телеграмі.
За добу ворог завдав 17 ударів по житловому сектору, 1843 удари – по лінії зіткнення.
Армія рф вела вогонь по 10 населених пунктах. Загарбники били авіабомбами, ЗРК «С-300», артилерією.
На Торецьк росія скинула керовану авіабомбу «КАБ-250», яка не розірвалась, та обстріляла місто з артилерії. Руйнувань зазнали 11 приватних осель та автобус.
У Сіверську окупанти поцілили в приватний будинок, поранили двох цивільних мешканців.
Сьогодні близько 4:00 ворог накрив артилерією село Берестки Курахівської громади. Поранено людину, пошкоджено приватну оселю.
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Про це повідомляє Нацполіція в телеграмі.
За добу ворог завдав 17 ударів по житловому сектору, 1843 удари – по лінії зіткнення.
Армія рф вела вогонь по 10 населених пунктах. Загарбники били авіабомбами, ЗРК «С-300», артилерією.
На Торецьк росія скинула керовану авіабомбу «КАБ-250», яка не розірвалась, та обстріляла місто з артилерії. Руйнувань зазнали 11 приватних осель та автобус.
У Сіверську окупанти поцілили в приватний будинок, поранили двох цивільних мешканців.
Сьогодні близько 4:00 ворог накрив артилерією село Берестки Курахівської громади. Поранено людину, пошкоджено приватну оселю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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