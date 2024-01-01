Сирський анонсував зміни комбригів

Головнокомандувач Збройних сил Українианонсував кадрові перестановки серед командирів бригад.Про це він повідомив у телеграмі.Сирський продовжує працювати на Східному фронті. Протягом трьох днів цілком стало зрозуміло чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікоюта тримати позиції, а іншим - ні.«Насамперед це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоровʼя своїх підлеглих», - переконує головком.Безумовно, велике значення відіграє рівень підготовки та злагодженості штабу бригади, через який командир здійснює свої повноваження. Тому, в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, Сирський відправив групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги.«За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників були прийняті всі необхідні рішення по забезпеченню резервами, боєприпасами, БПЛА та іншим обладнанням. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення», - зазначив головнокомандувач ЗСУ.Він відзначив дії військовослужбовців 54 омбр, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника, стійкість та мужність бійців 25 опдбр та 47 омбр в боях за Орлівку та Бердичі, рішучість і сміливість воїнів 79 одшбр під час відбиття ворожих атак в районі Новомихайлівки.«Відзначаю як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності. Таким чином, ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою», - повідомив Олександр Сирський.