Поліція повідомила деталі смертельної аварії на Волині

Поліція повідомила деталі смертельної аварії на Волині
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася вчора, 1 березня біля села Суходоли на Волині, загинув 14-річний підліток.

Про це пише Суспільне.

Як розповів старший інспектор відділу моніторингу Нацполіції Волині Ігор Лівошук, аварія сталася 1 березня орієнтовно о 22:00.

За даними правоохоронців, за кермом ваговоза був 33-річний чоловік. Mitsubishi зіштовхнувся зі скутером, який раптово виїхав з другорядної дороги.

Внаслідок зіткнення травмувалися 15-річний водій скутера і його 14-річний пасажир. На місці аварії працювали медики та слідчі. Обох хлопців госпіталізували, один із них згодом помер у відділенні реанімації.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.


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Теги: ДТП, Волинь
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