Поліція повідомила деталі смертельної аварії на Волині





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Як розповів старший інспектор відділу моніторингу Нацполіції Волині Ігор Лівошук, аварія сталася 1 березня орієнтовно о 22:00.



За даними правоохоронців, за кермом ваговоза був 33-річний чоловік. Mitsubishi зіштовхнувся зі скутером, який раптово виїхав з другорядної дороги.



Внаслідок зіткнення травмувалися 15-річний водій скутера і його 14-річний пасажир. На місці аварії працювали медики та слідчі. Обох хлопців госпіталізували, один із них згодом помер у відділенні реанімації.



Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася вчора, 1 березня біля села Суходоли на Волині, загинув 14-річний підліток.Про це пише Суспільне Як розповів старший інспектор відділу моніторингу Нацполіції Волиніорієнтовно о 22:00.За даними правоохоронців, за кермом ваговоза був 33-річний чоловік. Mitsubishi зіштовхнувся зі скутером, який раптово виїхав з другорядної дороги.Внаслідок зіткнення травмувалися 15-річний водій скутера і його 14-річний пасажир. На місці аварії працювали медики та слідчі. Обох хлопців госпіталізували, один із них згодом помер у відділенні реанімації.Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

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