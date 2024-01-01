Поліція повідомила деталі смертельної аварії на Волині
Сьогодні, 12:47
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася вчора, 1 березня біля села Суходоли на Волині, загинув 14-річний підліток.
Про це пише Суспільне.
Як розповів старший інспектор відділу моніторингу Нацполіції Волині Ігор Лівошук, аварія сталася 1 березня орієнтовно о 22:00.
За даними правоохоронців, за кермом ваговоза був 33-річний чоловік. Mitsubishi зіштовхнувся зі скутером, який раптово виїхав з другорядної дороги.
Внаслідок зіткнення травмувалися 15-річний водій скутера і його 14-річний пасажир. На місці аварії працювали медики та слідчі. Обох хлопців госпіталізували, один із них згодом помер у відділенні реанімації.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Суспільне.
Як розповів старший інспектор відділу моніторингу Нацполіції Волині Ігор Лівошук, аварія сталася 1 березня орієнтовно о 22:00.
За даними правоохоронців, за кермом ваговоза був 33-річний чоловік. Mitsubishi зіштовхнувся зі скутером, який раптово виїхав з другорядної дороги.
Внаслідок зіткнення травмувалися 15-річний водій скутера і його 14-річний пасажир. На місці аварії працювали медики та слідчі. Обох хлопців госпіталізували, один із них згодом помер у відділенні реанімації.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Від обстрілу окупантів на Донеччині постраждали 3 людей
Сьогодні, 13:29
Поліція повідомила деталі смертельної аварії на Волині
Сьогодні, 12:47
Сирський анонсував зміни комбригів
Сьогодні, 12:20