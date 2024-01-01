Аварія на Волині: підлітки на мотоциклі влетіли під фуру, є загиблий

Аварія на Волині: підлітки на мотоциклі влетіли під фуру, є загиблий
Неподалік села Суходоли на Волині ввечері вчора, 1 березня, трапилася летальна автопригода.

Про це пише Буг.

Автопригода за за участю вантажівки та мотоцикла, на якому їхали двоє неповнолітніх хлопців, сталася близько 22:00 на трасі Р-15 біля села Суходоли Володимирської громади. 15-річний юнак загинув.

Як повідомили правоохоронці, хлопці 2008 та 2009 р.н., керуючи мотоциклом, виїхали на головну дорогу з другорядної та не надали перевагу у русі водієві вантажівки. Два транспортні засоби зіштовхнулись.
Аварія на Волині: підлітки на мотоциклі влетіли під фуру, є загиблий

За даними видання, юнаки з села Дігтів Володимирської громади. Один з підлітків, на жаль, помер від отриманих травм. Інший хлопець, 2008 р.н., перебуває у важкому стані в медзакладі.

Нагадаємо, ще одна дорожньо-транспортна пригода з постраждалими трапилася 1 березня близько 18:30 поблизу Ківерців Луцького району.


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Теги: ДТП, Волинь
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