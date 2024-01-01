На Сумщині загинув офіцер-розвідник із Волині

Неподалік міста Глухова на Сумщині обірвалося життя 24-річного офіцера-розвідникаіз волинського села Заболоття.Про це у фейсбуці повідомляє Головненська громада.Сумна звістка прийшла у громаду: 1 березня жахлива війна забрала життя Іллі Олександровича Пичохи (2000 р.н.), офіцера групи розвідки штабу загону спеціального призначення військової частини А6175, капітана, уродженця села Заболоття.«Герой, відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, загинув поблизу н.п.Глухів Сумської області», - йдеться у повідомленні.Відповідно до розпорядження селищного голови, 2,3,4 березня у Головненській селищній територіальній громаді оголошено Днями жалоби за загиблим.На знак скорботи керівникам комунальних установ та старостам старостинських округів приспустити Державні Прапори України на адміністративних будинках органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій.«Схиляємо голови у скорботі, молимось за світлу душу воїна Іллі, співчуваємо рідним ! Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначили у громаді.Про деталі зустрічі кортежу з Героєм повідомлять пізніше.