У селі під Луцьком – велика пожежа сухостою

У селі під Луцьком – велика пожежа сухостою
Учора, 1 березня, ввечері на Волині двічі горіла суха трава. Невідомі підпалили сухостій з настанням темряви.

Про це у фейсбуці інформує ДСНС Волині.

30 соток сухостою горіло біля села Пальче Підгайцівської громади Луцького району. Виклик на лінію 101 надійшов о 20:40. З полум'ям рятувальники 1 державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька, які прибули за викликом, впоралися за допомогою підручних засобів. Горіння ліквідували о 21:20.
У селі під Луцьком – велика пожежа сухостою

У той же час рятувальники гасили суху траву й у Ковелі — на вулиці Грушевського горіло на площі 50 метрів квадратних. О 21:12 рятувальники 4 державної пожежно-рятувальної частини м. Ковеля приборкали загоряння.
У селі під Луцьком – велика пожежа сухостою

Обидві пожежі трапилися через людську недбалість та необережне поводження з вогнем. Тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до цих підпалів.

Нагадаємо, відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф за випалювання стерні, луків, пасовищ, рослинності або її залишків та опалого листя для громадян складає 3060 – 6120 грн, для посадових осіб — 15300 – 21420 грн.


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Теги: пожежа, Волинь
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