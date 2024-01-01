У зруйнованій багатоповерхівці в Одесі врятували вже 4 людей
Сьогодні, 09:49
В Одесі триває ліквідація наслідків ворожого удару по житловому будинку, унаслідок якого є загиблі і постраждалі.
Про це повідомляє ДСНС в телеграмі.
За попередніми даними, внаслідок нічного удару росіян, зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку. На місці проводяться першочергові аварійно-рятувальні роботи в безперервному режимі, до яких від ДСНС залучено 92 особи та 21 одиниць техніки, а також кінологи від волонтерської організації.
З-під завалів рятувальники вивільнили тіла 2 загиблих осіб. Попередньо, постраждало 8 людей, з них 1 дитина, 4 мешканців вдалося врятувати. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 кв. м.
Вибухом також пошкоджено поруч розташовану будівлю бойлерної, внаслідок чого без теплопостачання залишилося 11 багатоквартирних житлових будинків. Визначено місце для тимчасового розселення мешканців.
Додатково розгорнуто пункти обігріву та надання психологічної допомоги. Понад 100 людей отримали допомогу від психологів ДСНС.
Волонтерськими організаціями із залученням представників Червоного хреста організовано харчування.
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Про це повідомляє ДСНС в телеграмі.
За попередніми даними, внаслідок нічного удару росіян, зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку. На місці проводяться першочергові аварійно-рятувальні роботи в безперервному режимі, до яких від ДСНС залучено 92 особи та 21 одиниць техніки, а також кінологи від волонтерської організації.
З-під завалів рятувальники вивільнили тіла 2 загиблих осіб. Попередньо, постраждало 8 людей, з них 1 дитина, 4 мешканців вдалося врятувати. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 кв. м.
Вибухом також пошкоджено поруч розташовану будівлю бойлерної, внаслідок чого без теплопостачання залишилося 11 багатоквартирних житлових будинків. Визначено місце для тимчасового розселення мешканців.
Додатково розгорнуто пункти обігріву та надання психологічної допомоги. Понад 100 людей отримали допомогу від психологів ДСНС.
Волонтерськими організаціями із залученням представників Червоного хреста організовано харчування.
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