У зруйнованій багатоповерхівці в Одесі врятували вже 4 людей

У зруйнованій багатоповерхівці в Одесі врятували вже 4 людей
В Одесі триває ліквідація наслідків ворожого удару по житловому будинку, унаслідок якого є загиблі і постраждалі.

Про це повідомляє ДСНС в телеграмі.

За попередніми даними, внаслідок нічного удару росіян, зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку. На місці проводяться першочергові аварійно-рятувальні роботи в безперервному режимі, до яких від ДСНС залучено 92 особи та 21 одиниць техніки, а також кінологи від волонтерської організації.
У зруйнованій багатоповерхівці в Одесі врятували вже 4 людей

З-під завалів рятувальники вивільнили тіла 2 загиблих осіб. Попередньо, постраждало 8 людей, з них 1 дитина, 4 мешканців вдалося врятувати. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 кв. м.
У зруйнованій багатоповерхівці в Одесі врятували вже 4 людей

Вибухом також пошкоджено поруч розташовану будівлю бойлерної, внаслідок чого без теплопостачання залишилося 11 багатоквартирних житлових будинків. Визначено місце для тимчасового розселення мешканців.
У зруйнованій багатоповерхівці в Одесі врятували вже 4 людей

Додатково розгорнуто пункти обігріву та надання психологічної допомоги. Понад 100 людей отримали допомогу від психологів ДСНС.
У зруйнованій багатоповерхівці в Одесі врятували вже 4 людей

Волонтерськими організаціями із залученням представників Червоного хреста організовано харчування.
У зруйнованій багатоповерхівці в Одесі врятували вже 4 людей
У зруйнованій багатоповерхівці в Одесі врятували вже 4 людей
У зруйнованій багатоповерхівці в Одесі врятували вже 4 людей
У зруйнованій багатоповерхівці в Одесі врятували вже 4 людей

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Теги: ракетна атака, росія
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