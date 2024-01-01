Сільрада на Волині закупила техніку для ЗСУ на 2 мільйони

Сільрада на Волині закупила техніку для ЗСУ на 2 мільйони
Боратинська громада придбала для потреб ЗСУ техніку на понад два мільйони гривень.

Про це повідомила Боратинська сільрада.

Боратинська громада продовжує підтримувати українських захисників та захисниць засобами, які допомагають виконувати бойові завдання та захищати територіальну цілісність нашої країни.

Для потреб ЗСУ вчергове придбали партію обладнання за рахунок коштів місцевого бюджету. Зокрема, закупили 10 квадрокоптерів Mavic 3T та 20 супутникових систем Starlink на загальну суму 2,284 млн грн.

«Не втомлюємося допомагати, бути корисними кожен на своєму місці та щоденно підтримувати наших захисників!» - кажуть у сільраді.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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