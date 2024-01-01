Курс валют у Луцьку на 2 березня

Курс валют у Луцьку на 2 березня
2 березня готівковий курс долара становить 38.25, продають його за 38.60.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.65, а продають за 42.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.52, а продають за 9.74.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 2 березня
Сьогодні, 09:02
У місті на Волині демонтують пам'ятник радянським військовим
Сьогодні, 08:20
Мережа магазинів Zara повертається до України
Сьогодні, 07:15
Випускники ліцею на Волині передали військовим Starlink
Сьогодні, 05:09
Омбудсман повідомив, скільки тіл захисників вже ідентифікували
Сьогодні, 03:11
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 1 березня Курс валют у Луцьку на 1 березня
01 березень, 09:40
Курс валют у Луцьку на 29 лютого Курс валют у Луцьку на 29 лютого
29 лютий, 09:45
Курс валют у Луцьку на 28 лютого Курс валют у Луцьку на 28 лютого
28 лютий, 09:30
Курс валют у Луцьку на 27 лютого Курс валют у Луцьку на 27 лютого
27 лютий, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 2 березня
Сьогодні, 09:02
 0
У місті на Волині демонтують пам'ятник радянським військовим
Сьогодні, 08:20
 0
Мережа магазинів Zara повертається до України
Сьогодні, 07:15
 0
Випускники ліцею на Волині передали військовим Starlink
Сьогодні, 05:09
 0
Омбудсман повідомив, скільки тіл захисників вже ідентифікували
Сьогодні, 03:11
 0
Медіа
відео
1/8