Курс валют у Луцьку на 2 березня
Сьогодні, 09:02
2 березня готівковий курс долара становить 38.25, продають його за 38.60.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.65, а продають за 42.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.52, а продають за 9.74.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.65, а продають за 42.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.52, а продають за 9.74.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 2 березня
Сьогодні, 09:02
У місті на Волині демонтують пам'ятник радянським військовим
Сьогодні, 08:20
Мережа магазинів Zara повертається до України
Сьогодні, 07:15
Випускники ліцею на Волині передали військовим Starlink
Сьогодні, 05:09
Омбудсман повідомив, скільки тіл захисників вже ідентифікували
Сьогодні, 03:11