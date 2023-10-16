Мережа магазинів Zara повертається до України
Сьогодні, 07:15
Мережа магазинів Zara готується знову відкрити магазини в Україні після дворічної перерви.
Про це пише Financial Times, інформує «Економічна правда».
Іспанський власник Zara – Inditex – повідомив місцевим орендодавцям, що на початку квітня він почне знову відкривати свої магазини в Україні.
Inditex планує знову відкрити 50 із понад 80 магазинів у країні, повідомила компанія Financial Times. Відновлення роботи почнуть з 20 магазинів, зокрема у торгових центрах Києва.
У компанії підкреслили, що Inditex надаватиме пріоритет безпеці співробітників і клієнтів і адаптуватиме свої плани до ринкових обставин. Деяких українських співробітників вже відправили на навчання до Польщі для підготовки до повернення на роботу.
Inditex закрила свої магазини в Україні – серед яких були бренди Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti та Bershka – 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді компанія припинила доставляти товари до України, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм працівникам.
Inditex також зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину, але не розголошує, на яких умовах.
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Про це пише Financial Times, інформує «Економічна правда».
Іспанський власник Zara – Inditex – повідомив місцевим орендодавцям, що на початку квітня він почне знову відкривати свої магазини в Україні.
Inditex планує знову відкрити 50 із понад 80 магазинів у країні, повідомила компанія Financial Times. Відновлення роботи почнуть з 20 магазинів, зокрема у торгових центрах Києва.
У компанії підкреслили, що Inditex надаватиме пріоритет безпеці співробітників і клієнтів і адаптуватиме свої плани до ринкових обставин. Деяких українських співробітників вже відправили на навчання до Польщі для підготовки до повернення на роботу.
Inditex закрила свої магазини в Україні – серед яких були бренди Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti та Bershka – 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді компанія припинила доставляти товари до України, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм працівникам.
Inditex також зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину, але не розголошує, на яких умовах.
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