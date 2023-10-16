Мережа магазинів Zara повертається до України





Про це пише Financial Times, інформує



Іспанський власник Zara – Inditex – повідомив місцевим орендодавцям, що на початку квітня він почне знову відкривати свої магазини в Україні.



Inditex планує знову відкрити 50 із понад 80 магазинів у країні, повідомила компанія Financial Times. Відновлення роботи почнуть з 20 магазинів, зокрема у торгових центрах Києва.



У компанії підкреслили, що Inditex надаватиме пріоритет безпеці співробітників і клієнтів і адаптуватиме свої плани до ринкових обставин. Деяких українських співробітників вже відправили на навчання до Польщі для підготовки до повернення на роботу.



Inditex закрила свої магазини в Україні – серед яких були бренди Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti та Bershka – 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді компанія припинила доставляти товари до України, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм працівникам.



Inditex також зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину, але не розголошує, на яких умовах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мережа магазинів Zara готується знову відкрити магазини в Україні після дворічної перерви.Про це пише Financial Times, інформує «Економічна правда» Іспанський власник Zara – Inditex – повідомив місцевим орендодавцям, що на початку квітня він почне знову відкривати свої магазини в Україні.Inditex планує знову відкрити 50 із понад 80 магазинів у країні, повідомила компанія Financial Times. Відновлення роботи почнуть з 20 магазинів, зокрема у торгових центрах Києва.У компанії підкреслили, що Inditex надаватиме пріоритет безпеці співробітників і клієнтів і адаптуватиме свої плани до ринкових обставин. Деяких українських співробітників вже відправили на навчання до Польщі для підготовки до повернення на роботу.Inditex закрила свої магазини в Україні – серед яких були бренди Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti та Bershka – 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді компанія припинила доставляти товари до України, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм працівникам.Inditex також зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину, але не розголошує, на яких умовах.

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