Омбудсман повідомив, скільки тіл захисників вже ідентифікували

Віктора Ляшка, нині вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл захисників.



Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець за результатами зустрічі з членами сімей загиблих військовослужбовців (ГО "Серце назовні"), передає



"Нині, за словами міністра охорони здоров’я, понад 2800 тіл та фрагментів (тіл захисників — ред.) вдалося ідентифікувати. Триває процес пошуку їхніх рідних для повернення для поховання. Також, за словами представників державних органів, рідні не можуть знайти тіла захисників, оскільки вони ще не передані українській стороні. Однак процес репатріації тіл відбувається. Про це повідомляють публічно", — повідомив омбудсман.



За словами Лубінця, присутні на зустрічі також обговорили питання щодо термінів ідентифікації тіл та сповіщення родинам, роботи бази даних ДНК, комунікації зі слідчими, роботи експертів та алгоритмів ідентифікації.



"Україна максимально зацікавлена в тому, аби повернути тіла загиблих наших воїнів. Рідні мають повне право віддати шану полеглому воїну", — наголосив Лубінець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні, за даними міністра охорони здоров’я України, нині вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл захисників.Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людиниза результатами зустрічі з членами сімей загиблих військовослужбовців (ГО "Серце назовні"), передає Суспільне "Нині, за словами міністра охорони здоров’я, понад 2800 тіл та фрагментів (тіл захисників — ред.) вдалося ідентифікувати. Триває процес пошуку їхніх рідних для повернення для поховання. Також, за словами представників державних органів, рідні не можуть знайти тіла захисників, оскільки вони ще не передані українській стороні. Однак процес репатріації тіл відбувається. Про це повідомляють публічно", — повідомив омбудсман.За словами Лубінця, присутні на зустрічі також обговорили питання щодо термінів ідентифікації тіл та сповіщення родинам, роботи бази даних ДНК, комунікації зі слідчими, роботи експертів та алгоритмів ідентифікації."Україна максимально зацікавлена в тому, аби повернути тіла загиблих наших воїнів. Рідні мають повне право віддати шану полеглому воїну", — наголосив Лубінець.

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