На Волині приміський автобус буде їздити за новим маршрутом
Сьогодні, 01:30
З п'ятниці, 1 березня, з Іванич до Нововолинська розпочав курсування новий автобус.
Новий рейс сполученням “Соснина-Іваничі-Нововолинськ” здійснюватиметься щоденно, крім неділі. Про це повідомила секретарка Іваничівської селищної ради Наталія Мазурок, - пише Буг.
Автобус відправлятиметься за наступним розкладом:
з Соснини о 7:15, 9:50 та 14:00.
з Іванич до Нововолинська їхатиме о 7:45,10:20 і 14:30.
з Нововолинська на Іваничі та Соснину повертатиметься о 8:20, 13:00 та 18:40 (18:40 крім суботи).
з Іванич на Соснину – 9:00, 13:40 та 19:20.
Детальну інформацію можна дізнатись за телефоном: 063 970 70 07.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Новий рейс сполученням “Соснина-Іваничі-Нововолинськ” здійснюватиметься щоденно, крім неділі. Про це повідомила секретарка Іваничівської селищної ради Наталія Мазурок, - пише Буг.
Автобус відправлятиметься за наступним розкладом:
з Соснини о 7:15, 9:50 та 14:00.
з Іванич до Нововолинська їхатиме о 7:45,10:20 і 14:30.
з Нововолинська на Іваничі та Соснину повертатиметься о 8:20, 13:00 та 18:40 (18:40 крім суботи).
з Іванич на Соснину – 9:00, 13:40 та 19:20.
Детальну інформацію можна дізнатись за телефоном: 063 970 70 07.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині приміський автобус буде їздити за новим маршрутом
Сьогодні, 01:30
2 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині трапилася ДТП, є постраждалі
01 березень, 23:42
Перші поліцейські офіцерки громади на Волині розпочнуть свою роботу вже у березні
01 березень, 23:11
Скільки вулиць перейменували у Луцьку і що зміниться з квітня
01 березень, 22:49