На Волині приміський автобус буде їздити за новим маршрутом





Новий рейс сполученням “Соснина-Іваничі-Нововолинськ” здійснюватиметься щоденно, крім неділі. Про це повідомила секретарка Іваничівської селищної ради Наталія Мазурок, - пише



Автобус відправлятиметься за наступним розкладом:



з Соснини о 7:15, 9:50 та 14:00.

з Іванич до Нововолинська їхатиме о 7:45,10:20 і 14:30.

з Нововолинська на Іваничі та Соснину повертатиметься о 8:20, 13:00 та 18:40 (18:40 крім суботи).

з Іванич на Соснину – 9:00, 13:40 та 19:20.



Детальну інформацію можна дізнатись за телефоном: 063 970 70 07.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З п'ятниці, 1 березня, з Іванич до Нововолинська розпочав курсування новий автобус.Новий рейс сполученням “Соснина-Іваничі-Нововолинськ” здійснюватиметься щоденно, крім неділі. Про це повідомила секретарка Іваничівської селищної ради, - пише Буг Автобус відправлятиметься за наступним розкладом:з Соснини о 7:15, 9:50 та 14:00.з Іванич до Нововолинська їхатиме о 7:45,10:20 і 14:30.з Нововолинська на Іваничі та Соснину повертатиметься о 8:20, 13:00 та 18:40 (18:40 крім суботи).з Іванич на Соснину – 9:00, 13:40 та 19:20.Детальну інформацію можна дізнатись за телефоном: 063 970 70 07.

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