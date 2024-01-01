На Волині приміський автобус буде їздити за новим маршрутом

На Волині приміський автобус буде їздити за новим маршрутом
З п'ятниці, 1 березня, з Іванич до Нововолинська розпочав курсування новий автобус.

Новий рейс сполученням “Соснина-Іваничі-Нововолинськ” здійснюватиметься щоденно, крім неділі. Про це повідомила секретарка Іваничівської селищної ради Наталія Мазурок, - пише Буг.

Автобус відправлятиметься за наступним розкладом:

з Соснини о 7:15, 9:50 та 14:00.
з Іванич до Нововолинська їхатиме о 7:45,10:20 і 14:30.
з Нововолинська на Іваничі та Соснину повертатиметься о 8:20, 13:00 та 18:40 (18:40 крім суботи).
з Іванич на Соснину – 9:00, 13:40 та 19:20.

Детальну інформацію можна дізнатись за телефоном: 063 970 70 07.

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Теги: Новий автобус, приміський маршрут
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