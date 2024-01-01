На Волині трапилася ДТП, є постраждалі





Про це Інформаційному агентству



Водій автомобіля не впорався з керуванням та злетів у кювет. Свідки викликали на місце ДТП швидку. Відомо, що медики надавали допомогу двом чоловікам.



Як зазначили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, в аварії постраждало двоє людей, їх каретою швидкої доправили у Волинську обласну клінічну лікарню. Обоє у стані середньої важкості.



Також на місці працювала слідчо-оперативна група. Деталі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 березня близько 18:30 поблизу Ківерців Луцького району.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці автопригоди.Водій автомобіля не впорався з керуванням та злетів у кювет. Свідки викликали на місце ДТП швидку. Відомо, що медики надавали допомогу двом чоловікам.Як зазначили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, в аварії постраждало двоє людей, їх каретою швидкої доправили у Волинську обласну клінічну лікарню. Обоє у стані середньої важкості.Також на місці працювала слідчо-оперативна група. Деталі згодом.

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