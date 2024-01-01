На Волині трапилася ДТП, є постраждалі

На Волині трапилася ДТП, є постраждалі
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 березня близько 18:30 поблизу Ківерців Луцького району.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці автопригоди.

Водій автомобіля не впорався з керуванням та злетів у кювет. Свідки викликали на місце ДТП швидку. Відомо, що медики надавали допомогу двом чоловікам.

Як зазначили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, в аварії постраждало двоє людей, їх каретою швидкої доправили у Волинську обласну клінічну лікарню. Обоє у стані середньої важкості.

Також на місці працювала слідчо-оперативна група. Деталі згодом.

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Теги: ДТП, Луцький район, поліція
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