На Волині трапилася ДТП, є постраждалі
01 березень, 23:42
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 березня близько 18:30 поблизу Ківерців Луцького району.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці автопригоди.
Водій автомобіля не впорався з керуванням та злетів у кювет. Свідки викликали на місце ДТП швидку. Відомо, що медики надавали допомогу двом чоловікам.
Як зазначили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, в аварії постраждало двоє людей, їх каретою швидкої доправили у Волинську обласну клінічну лікарню. Обоє у стані середньої важкості.
Також на місці працювала слідчо-оперативна група. Деталі згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці автопригоди.
Водій автомобіля не впорався з керуванням та злетів у кювет. Свідки викликали на місце ДТП швидку. Відомо, що медики надавали допомогу двом чоловікам.
Як зазначили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, в аварії постраждало двоє людей, їх каретою швидкої доправили у Волинську обласну клінічну лікарню. Обоє у стані середньої важкості.
Також на місці працювала слідчо-оперативна група. Деталі згодом.
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