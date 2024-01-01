Перші поліцейські офіцерки громади на Волині розпочнуть свою роботу вже у березні

Перші поліцейські офіцерки громади на Волині розпочнуть свою роботу вже у березні
Уже у березні цього року на Волині дві жінки розпочнуть роботу на посаді поліцейських офіцерок громади.

Про це під час прес-конференції розповів начальник сектору взаємодії з громадами управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції у Волинській області, капітан поліції Роман Богдан, передає ВСН.

Жінки пройшли спеціальний курс навчання, тому готові до викликів.

Одна з них працюватиме у Володимирі, як інформують у поліції, до сфери її обслуговування належатимуть кілька вулиць, а це – більше десяти тисяч мешканців.

Інша поліцейська розпочне роботу у Павлівській громаді, вона нестиме службу на території 20 населених пунктів, де проживає понад 9 тисяч людей.

«Це будуть перші дві поліцейські офіцерки громад, які нестимуть службу на території Волинської області», - пояснив Роман Богдан.

За його словами, на кінець березня поліцейські офіцери громад працюватимуть у 45 громадах Волині.

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Теги: офіцерки громад, Волинь
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