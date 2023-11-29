Скільки вулиць перейменували у Луцьку і що зміниться з квітня

Скільки вулиць перейменували у Луцьку і що зміниться з квітня
З початку повномасштабної війни і вторгнення російських військ в Україну у Луцькій громаді в рамках закону про декомунізацію перейменували більше 100 вулиць.

Про це Суспільному розповів голова міської комісії з впорядкування назв вулиць Михайло Щур.

Як зміниться процес перейменування з квітня

Зі слів Михайла Щура, скільки вулиць ще будуть перейменовувати у Луцьку – точної цифри немає.

"Важко назвати конкретну кількість. Я вважаю, що проспект Перемоги має бути перейменований, інші вважають, що потрібно залишити. Так само по Конякіна, по вулиці 8 березня. На моє переконання, ще орієнтовно 20 вулиць потребують перейменування", — каже Михайло Щур.

З квітня 2024 року вулиці, яким не змінила назви місцева влада, перейменовуватимуть за розпорядженням начальників обласних військових адміністрацій. Зі слів голови міської комісії, це передбачено Законом України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів".

Нові назви вулиць у Луцьку

З 1 березня набуло чинності рішення міської ради про перейменування ще 15 вулиць обласного центру. Зокрема, офіційно змінили назву:

Даньшина — на Івасюка Володимира
Єршова — на Яремчука Назарія
Маковського — на Козяра Анатолія
Павлова — на Крата Михайла
Сєченова — на Сікорського Митрополита
Тургенєва — на Солов’їна
Захарова — на Романа князя
Ландау — на Костюка Дениса
Левітана — на Ленкавського Степана
Гризодубової — на Демчинської Василини.
Також частина вулиці Сєченова із 1 березня називається провулок Богуна Івана, Скрябіна перейменували на Стравінського Ігоря.

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Теги: вулиці, перейменування, Луцьк
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