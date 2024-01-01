Випускники ліцею на Волині передали військовим Starlink

Випускники ліцею на Волині передали військовим Starlink
Випускники Іваничівського ліцею №1, що на Волині, придбали для військових Starlink, вартістю понад 19 тисяч гривень.

Про хорошу справу одинадцятикласників повідомив волонтер Ігор Маковський, - пише Буг.

За його словами, в навчальному закладі вже багато років існує традиція, коли випускники на згадку про себе роблять подарунок школі. Однак цьогоріч, мовляв, зважаючи на обставини в країні, цей звичай дещо змінили. Одинадцятикласники за власні зібрані кошти, а це – 19 тисяч 200 гривень, купили Starlink.

«З початку навчального року учні 11-го А-класу проводили різні заходи з метою збору коштів. Щоб наблизити перемогу, ліцеїсти цього класу неодноразово допомагали ЗСУ. Випускники вирішили не чекати закінчення навчання і придбати річ, яка зараз вкрай необхідна на передовій. Дякую випускникам за високу патріотичну позицію, а їхнім батькам та вчителям – за виховання свідомих громадян», – зазначив Маковський.

29 лютого випускники передали спецзасіб військовому, який на зустрічі з ними розповів про важкі воєнні будні й закликав й надалі допомагати бійцям на передовій, адже підтримка небайдужих їм вкрай необхідна.

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Теги: старлінк, воїни, волонтери
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