У місті на Волині демонтують пам'ятник радянським військовим





Рішення про початок підготовки документів для демонтажу та перепоховання рішення ухвалили депутати Володимирівської міської ради під час сесії. Після дозволу Мінкульту, радянський пам’ятник із центру міста приберуть, - пише



Обеліск радянським військовим у центрі Володимира встановили ще у 1965 році, а у 1969 році обеліск визнано пам'яткою історії місцевого значення. Біля обеліска є дві плити. Перша містить напис «Герой Радянського Союзу гвардії старший лейтенат Мілашенков Сергій Васильович 1921 — 14.VII.1944 р.р. Гвардії сержант Солоп Іван Панасович 1923—1944 р.р. Політрук Алексеевський Олексій Васильович Рядові Арсентій Візира ,Григорій Дементьев та 27 невідомих воїнів, які полягли за свободу і незалежність Радянської Батьківщини в червні 1941 року».



На другій плиті написано «Герой Радянського Союзу старший лейтенант Грисюк Антон Степанович 25.Х.1914 — 28.IV.1944». У квітні 2022 року за рішенням виконавчого комітету міської ради з обеліска зняли бронзові радянські зірки та меморіальні дошки.



За словами головного архітектора міста Тараса Киби, обеліск перебуває у незадовільному стані – споруда похилилася орієнтовно на 12 см, що «може загрожувати падінням і створенням небезпеки для громадян». Однак для перенесення братської могили необхідне погодження Міністерства культури та інформаційної політики, оскільки під плитою, можливо, є поховання трьох солдатів Другої Світової війни і потрібні додаткові дослідження.



«Є також відомості, що на кладовищі села Шахтарське Поромівської громади є могила з іменами тих самих трьох солдатів, які зазначені й на меморіальній плиті обеліска, тому виникають сумніви щодо наявності цих поховань саме на площі Героїв», — зауважив Тарас Киба.



Якщо рештки військовослужбовців там все ж є, їх планують перепоховати на місцевому кладовищі «Федорівське», а на площі Героїв зробити капітальний ремонт. Однак дозвіл на роботи із демонтажу обеліска та перепоховання останків червоноармійців має надати Міністерство культури та інформаційної політики України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі Володимира із площі Героїв заберуть обеліск радянським військовим, а рештки червоноармійців, які ймовірно поховані поруч, перенесуть на кладовище.Рішення про початок підготовки документів для демонтажу та перепоховання рішення ухвалили депутати Володимирівської міської ради під час сесії. Після дозволу Мінкульту, радянський пам’ятник із центру міста приберуть, - пише zaxid.net Обеліск радянським військовим у центрі Володимира встановили ще у 1965 році, а у 1969 році обеліск визнано пам'яткою історії місцевого значення. Біля обеліска є дві плити. Перша містить напис «Герой Радянського Союзу гвардії старший лейтенат1921 — 14.VII.1944 р.р. Гвардії сержант1923—1944 р.р. ПолітрукРядовіта 27 невідомих воїнів, які полягли за свободу і незалежність Радянської Батьківщини в червні 1941 року».На другій плиті написано «Герой Радянського Союзу старший лейтенант25.Х.1914 — 28.IV.1944». У квітні 2022 року за рішенням виконавчого комітету міської ради з обеліска зняли бронзові радянські зірки та меморіальні дошки.За словами головного архітектора міста, обеліск перебуває у незадовільному стані – споруда похилилася орієнтовно на 12 см, що «може загрожувати падінням і створенням небезпеки для громадян». Однак для перенесення братської могили необхідне погодження Міністерства культури та інформаційної політики, оскільки під плитою, можливо, є поховання трьох солдатів Другої Світової війни і потрібні додаткові дослідження.«Є також відомості, що на кладовищі села Шахтарське Поромівської громади є могила з іменами тих самих трьох солдатів, які зазначені й на меморіальній плиті обеліска, тому виникають сумніви щодо наявності цих поховань саме на площі Героїв», — зауважив Тарас Киба.Якщо рештки військовослужбовців там все ж є, їх планують перепоховати на місцевому кладовищі «Федорівське», а на площі Героїв зробити капітальний ремонт. Однак дозвіл на роботи із демонтажу обеліска та перепоховання останків червоноармійців має надати Міністерство культури та інформаційної політики України.

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