З-під завалів багатоповерхівки в Одесі дістали тіло маленького хлопчика
Сьогодні, 11:41
Кількість загиблих внаслідок атаки збройних сил російської федерації по багатоповерхівці в Одесі зросла до трьох.
Про це повідомляє МВС у телеграмі.
За даними Офісу генерального прокурора, в Одесі з під-завалів будинку рятувальники дістали тіло дитини, попередньо 3-5 років. Це третій загиблий внаслідок нічної ворожої атаки.
В ДСНС уточнили, що тіло загиблої дитини виявили під завалами на рівні першого поверху.
Всього загинуло 3 особи та 8 постраждало. Врятовано 5 людей, з них 1 дитина.
Пошукові роботи тривають.
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Про це повідомляє МВС у телеграмі.
За даними Офісу генерального прокурора, в Одесі з під-завалів будинку рятувальники дістали тіло дитини, попередньо 3-5 років. Це третій загиблий внаслідок нічної ворожої атаки.
В ДСНС уточнили, що тіло загиблої дитини виявили під завалами на рівні першого поверху.
Всього загинуло 3 особи та 8 постраждало. Врятовано 5 людей, з них 1 дитина.
Пошукові роботи тривають.
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