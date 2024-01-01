З-під завалів багатоповерхівки в Одесі дістали тіло маленького хлопчика





Про це повідомляє МВС у телеграмі.



За даними Офісу генерального прокурора, в Одесі з під-завалів будинку рятувальники дістали тіло дитини, попередньо 3-5 років. Це третій загиблий внаслідок нічної ворожої атаки.



В ДСНС уточнили, що тіло загиблої дитини виявили під завалами на рівні першого поверху.



Всього загинуло 3 особи та 8 постраждало. Врятовано 5 людей, з них 1 дитина.



Пошукові роботи тривають.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість загиблих внаслідок атаки збройних сил російської федерації по багатоповерхівці в Одесі зросла до трьох.Про це повідомляє МВС у телеграмі.За даними Офісу генерального прокурора, в Одесі з під-завалів будинку рятувальники дістали тіло дитини, попередньо 3-5 років. Це третій загиблий внаслідок нічної ворожої атаки.В ДСНС уточнили, що тіло загиблої дитини виявили під завалами на рівні першого поверху.Всього загинуло 3 особи та 8 постраждало. Врятовано 5 людей, з них 1 дитина.Пошукові роботи тривають.

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