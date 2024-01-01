З-під завалів багатоповерхівки в Одесі дістали тіло маленького хлопчика

З-під завалів багатоповерхівки в Одесі дістали тіло маленького хлопчика
Кількість загиблих внаслідок атаки збройних сил російської федерації по багатоповерхівці в Одесі зросла до трьох.

Про це повідомляє МВС у телеграмі.

За даними Офісу генерального прокурора, в Одесі з під-завалів будинку рятувальники дістали тіло дитини, попередньо 3-5 років. Це третій загиблий внаслідок нічної ворожої атаки.
З-під завалів багатоповерхівки в Одесі дістали тіло маленького хлопчика
З-під завалів багатоповерхівки в Одесі дістали тіло маленького хлопчика

В ДСНС уточнили, що тіло загиблої дитини виявили під завалами на рівні першого поверху.
З-під завалів багатоповерхівки в Одесі дістали тіло маленького хлопчика
З-під завалів багатоповерхівки в Одесі дістали тіло маленького хлопчика

Всього загинуло 3 особи та 8 постраждало. Врятовано 5 людей, з них 1 дитина.
З-під завалів багатоповерхівки в Одесі дістали тіло маленького хлопчика

Пошукові роботи тривають.
З-під завалів багатоповерхівки в Одесі дістали тіло маленького хлопчика
З-під завалів багатоповерхівки в Одесі дістали тіло маленького хлопчика
З-під завалів багатоповерхівки в Одесі дістали тіло маленького хлопчика
З-під завалів багатоповерхівки в Одесі дістали тіло маленького хлопчика
З-під завалів багатоповерхівки в Одесі дістали тіло маленького хлопчика
З-під завалів багатоповерхівки в Одесі дістали тіло маленького хлопчика

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Теги: загиблі, війна
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