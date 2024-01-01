Росія намагається повернути контроль над Роботиним і Вербовим на Запоріжжі, ідуть важкі бої
Сьогодні, 09:35
Ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною.
Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.
Особливо напружена ситуація склалася на Авдіівському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.
Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль.
Сирський зазначив, що під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.
"Хочу відзначити мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки", - зазначив Сирський.
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Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.
Особливо напружена ситуація склалася на Авдіівському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.
Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль.
Сирський зазначив, що під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.
"Хочу відзначити мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки", - зазначив Сирський.
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