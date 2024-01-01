ЗСУ завдали ракетного удару по окупантах у Оленівці
Сьогодні, 09:22
Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє Генштаб.
"За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу", - йдеться в повідомленні.
Крім того, тиждень тому Збройні Сили України влучили по окупантах, які зігнали особовий склад на полігон. На момент удару на полігоні перебували військові з трьох російських підрозділів - 328 десантно-штурмового полку, 810 окремої бригади морської піхоти та 81 САП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Генштаб.
"За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу", - йдеться в повідомленні.
Крім того, тиждень тому Збройні Сили України влучили по окупантах, які зігнали особовий склад на полігон. На момент удару на полігоні перебували військові з трьох російських підрозділів - 328 десантно-штурмового полку, 810 окремої бригади морської піхоти та 81 САП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія намагається повернути контроль над Роботиним і Вербовим на Запоріжжі, ідуть важкі бої
Сьогодні, 09:35
ЗСУ завдали ракетного удару по окупантах у Оленівці
Сьогодні, 09:22
Минулої доби росія завдала 10 ракетних та 105 авіаційних ударів по Україні, – Генштаб
Сьогодні, 09:09
У застосунку «Повітряна тривога» зʼявились оновлення. Які ще функції будуть доступні
Сьогодні, 08:20
Скільки людей на Волині вважаються зниклими безвісти
Сьогодні, 07:15