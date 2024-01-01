ЗСУ завдали ракетного удару по окупантах у Оленівці





Про це повідомляє Генштаб.



"За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу", - йдеться в повідомленні.



Крім того, тиждень тому Збройні Сили України влучили по окупантах, які зігнали особовий склад на полігон. На момент удару на полігоні перебували військові з трьох російських підрозділів - 328 десантно-штурмового полку, 810 окремої бригади морської піхоти та 81 САП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.Про це повідомляє Генштаб."За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу", - йдеться в повідомленні.Крім того, тиждень тому Збройні Сили України влучили по окупантах, які зігнали особовий склад на полігон. На момент удару на полігоні перебували військові з трьох російських підрозділів - 328 десантно-штурмового полку, 810 окремої бригади морської піхоти та 81 САП.

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