Курс валют у Луцьку на 29 лютого

Курс валют у Луцьку на 29 лютого
29 лютого готівковий курс долара становить 38.30, продають його за 38.60.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.70, а продають за 42.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.55, а продають за 9.75.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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