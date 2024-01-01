Курс валют у Луцьку на 29 лютого
Сьогодні, 09:45
29 лютого готівковий курс долара становить 38.30, продають його за 38.60.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.70, а продають за 42.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.55, а продають за 9.75.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.70, а продають за 42.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.55, а продають за 9.75.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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