Схуд на 35 кілограм: волинянин розповів про пекло російського полону

Микола Гойдало, який повернувся додому після 610 днів російського полону, відверто розповів про жахливі умови, в яких його утримували, та моральні тортури, які доводилося переносити.



Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю журналістці



50-річний шахтар з Волині добровольцем пішов до війська одразу після повномасштабного вторгнення. У травні 2022-ого року потрапив у полон. Обміняли його 31 січня.



За час перебування в полоні Микола Гойдало схуд на 35 кілограмів. Тепер він має проблеми з ногами внаслідок вимушеного щоденного багатогодинного стояння. Ось що він розповів.



...про режим



"Виводили на прогулянки, зимою – по півгодини... літом – по годині. А решту часу – стояти... Це такий режим: зайшов в камеру, ти стоїш, не сидиш, не лежиш, просто стоїш... Вони вже самі вирішували, чи можна сісти".



...про їжу



"Каша, вівсянка, перловка, січка... Обід, перше – ріденьке. Їжа "скудна" була... Аби тільки так, щоб прожити. Увечері була картопля з рибою часом, як попадеться".



...про моральний тиск



"Це психологічна атака. Вони давали вірші вчити "за росію", щоб зламати... І звичайно російський гімн співали... Відмовиться дуже тяжко – могли ребра постраждати, могли ноги постраждати".



...про те, що підтримувало



"Віра підтримувала. Сім’ю хотілося побачити. Повернутися на землю свою" .



...про те, чого зараз хочеться найбільше



"Щоб війна закінчилася і миру хочеться. Бо ніхто би не подумав, що з росією може бути війна. А така війна, як зараз – скільки людей, можна сказати, ні за що страждають і покалічені – це просто не вкладається в голові".



Нагадаємо, 31 січня Україна повернула додому з російського полону 207 військових.

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