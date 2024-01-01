Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сьогодні, 10:20
Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило про загибель воїнів 73-го морського центру.
Про це йдеться на їхній офіційній сторінці у телеграмі.
"Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій.
Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю.
Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника - це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом.
Завжди пам'ятайте якою ціною виборюється наша свобода.
Вічна пам'ять і слава полеглим побратимам! Щирі співчуття сім‘ям загиблих!" - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на їхній офіційній сторінці у телеграмі.
"Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій.
Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю.
Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника - це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом.
Завжди пам'ятайте якою ціною виборюється наша свобода.
Вічна пам'ять і слава полеглим побратимам! Щирі співчуття сім‘ям загиблих!" - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Сьогодні, 11:09
На кордоні з Польщею у чергах стоять близько 2200 вантажівок
Сьогодні, 10:47
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сьогодні, 10:20
Українська армія ліквідувала за добу ще 1150 окупантів
Сьогодні, 09:53