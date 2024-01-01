Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру





Про це



"Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій.



Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю.



Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника - це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом.



Завжди пам'ятайте якою ціною виборюється наша свобода.



Вічна пам'ять і слава полеглим побратимам! Щирі співчуття сім‘ям загиблих!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило про загибель воїнів 73-го морського центру.Про це йдеться на їхній офіційній сторінці у телеграмі."Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій.Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю.Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника - це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом.Завжди пам'ятайте якою ціною виборюється наша свобода.Вічна пам'ять і слава полеглим побратимам! Щирі співчуття сім‘ям загиблих!" - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію