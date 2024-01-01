Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру

Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило про загибель воїнів 73-го морського центру.

Про це йдеться на їхній офіційній сторінці у телеграмі.

"Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій.

Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю.

Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника - це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом.

Завжди пам'ятайте якою ціною виборюється наша свобода.

Вічна пам'ять і слава полеглим побратимам! Щирі співчуття сім‘ям загиблих!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Бійці 73-го морського центру, загибель
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