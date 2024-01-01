Українська армія ліквідувала за добу ще 1150 окупантів

Українська армія ліквідувала за добу ще 1150 окупантів
Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення близько 413760 вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.02.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 413760 (+1150) осіб,

– танків ‒ 6593 (+23) од,

– бойових броньованих машин ‒ 12552 (+44) од,

– артилерійських систем – 10070 (+41) од,

– РСЗВ – 1000 (+0) од,

– засоби ППО ‒ 690 (+2) од,

– літаків – 342 (+0) од,

– гелікоптерів – 325 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15),

– крилаті ракети ‒ 1912 (+0),

– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

– підводні човни ‒ 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40) од,

– спеціальна техніка ‒ 1601 (+7).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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