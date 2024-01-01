Українська армія ліквідувала за добу ще 1150 окупантів
Сьогодні, 09:53
Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення близько 413760 вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 413760 (+1150) осіб,
– танків ‒ 6593 (+23) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12552 (+44) од,
– артилерійських систем – 10070 (+41) од,
– РСЗВ – 1000 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 690 (+2) од,
– літаків – 342 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15),
– крилаті ракети ‒ 1912 (+0),
– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40) од,
– спеціальна техніка ‒ 1601 (+7).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 413760 (+1150) осіб,
– танків ‒ 6593 (+23) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12552 (+44) од,
– артилерійських систем – 10070 (+41) од,
– РСЗВ – 1000 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 690 (+2) од,
– літаків – 342 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15),
– крилаті ракети ‒ 1912 (+0),
– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40) од,
– спеціальна техніка ‒ 1601 (+7).
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