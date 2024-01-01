Українська армія ліквідувала за добу ще 1150 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 413760 (+1150) осіб,



– танків ‒ 6593 (+23) од,



– бойових броньованих машин ‒ 12552 (+44) од,



– артилерійських систем – 10070 (+41) од,



– РСЗВ – 1000 (+0) од,



– засоби ППО ‒ 690 (+2) од,



– літаків – 342 (+0) од,



– гелікоптерів – 325 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15),



– крилаті ракети ‒ 1912 (+0),



– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,



– підводні човни ‒ 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40) од,



– спеціальна техніка ‒ 1601 (+7).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення близько 413760 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу ‒ близько 413760 (+1150) осіб,– танків ‒ 6593 (+23) од,– бойових броньованих машин ‒ 12552 (+44) од,– артилерійських систем – 10070 (+41) од,– РСЗВ – 1000 (+0) од,– засоби ППО ‒ 690 (+2) од,– літаків – 342 (+0) од,– гелікоптерів – 325 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15),– крилаті ракети ‒ 1912 (+0),– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,– підводні човни ‒ 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40) од,– спеціальна техніка ‒ 1601 (+7).

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