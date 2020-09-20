Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році





Але як працює галузь два роки потому, чи зводять новобудови в обласному центрі Волині та скільки коштують квартири в них, вирішили з’ясувати журналісти ВолиньPost.



Ринок нерухомості у Луцьку: попит перевищує пропозицію?

Ринок зараз активніший, аніж у довоєнний період, запит на житло – досить високий, однак покупці мають не надто широку палітру вибору, - каже рієлтор Дмитро Хоміч. За його словами, на ринку нерухомості Луцька попит нині перевищує пропозицію.



"У Луцьку не так багато нових будівельних проєктів, що є логічним в умовах війни. Ринок відчуває дефіцит хороших, ліквідних, затребуваних продуктів. Це, в першу чергу, 1-кімнатні квартири (як на "вторинці", так і на "первинці"), це і гарні 2-кімнатні квартири, це й новобудови з уже виконаним внутрішнім ремонтом”, – зазначає Дмитро.



Найбільш популярною у Луцьку залишається 1-кімнатна квартира, каже рієлтор.



"Пріоритетним вибором є квартира площею в 37-45 квадратних метрів. Таку можна і вигідно здати в оренду, і продати, і самому в ній пожити. Окрім того, зараз популярною є концепція смартизації внутрішнього простору, коли шляхом вдалого зонування 1-кімнатну квартиру можна облаштувати у 2-кімнатну", – розповідає Дмитро. Дмитро Хоміч, рієлтор компанії «Атланта Нерухомість»

Він додає, що між вторинним та первинним ринком покупці обирають, здебільшого, другий варіант. Але шукають, у переважній більшості, новобудови, які уже введені в експлуатацію.



"Інвестувати на ранніх етапах будівництва люди зараз побоюються, воліючи вкладати гроші, коли будинок на фінальному етапі зведення або ж уже після завершення всіх будівничих процесів на об'єкті. А от на "готове" житло сьогодні стабільно високий запит. Особливо серед молодих людей до 35 років", – каже Дмитро Хоміч.



Що пропонують луцькі забудовники?

Ми проаналізували, за скільки можна придбати квартиру у новобудовах міста наприкінці лютого 2024 року. До уваги взяли п’ять житлових комплексів, що розташовані в різних куточках Луцька.



ЖК "Green Street", будівельна компанія "Луцьксантехмонтаж №536"

Ціна квадратного метра: 35 000 гривень.

Квартири в наявності: 1-кімнатні (від 42 м²), 2-кімнатні (66 м²), 3-кімнатні (97 м²).

ЖК «Green Street», м. Луцьк, вулиця Рівненська, 119

"У першій черзі будівництва в ЖК буде вісім під’їздів, зведення яких заплановане у три етапи, – розповідає перша заступниця генерального директора Ірина Патлашинська. – Наразі два під’їзди вже введені в експлуатацію, ще два – мають 75 % готовності, а також вириті котловани на наступні чотири під’їзди. До речі, ціна на квартири, що зараз на стадії будівництва – дещо нижча, також можливе розтермінування від забудовника. Готові ж квартири підпадають



Пані Ірина додає, що у ЖК є як житлові, так і комерційні приміщення. Комплекс уособлює в собі поєднання кращих будівельних традицій компанії та сучасних технологій. Він орієнтований на зручність та комфорт проживання. Цьому сприяє вдале розташування, зручна транспортна розв'язка та близькість до міської інфраструктури Луцька.



ЖК "Оселя Парк", будівельна компанія "Казкова Оселя"

Ціна квадратного метра: 38 000 гривень.

Квартири в наявності: 2-кімнатні (від 83,3 м²), 3-кімнатні (від 99 м²).

ЖК «Оселя Парк», м. Луцьк, вулиця В'ячеслава Чорновола, 7

"Основними перевагами ЖК є безпека та комфорт, – каже менеджерка з продажу Олена Самолюк. – Це найбажаніший мікрорайон міста з розвиненою інфраструктурою, де в пішій доступності є все необхідне для комфортного життя: дитсадочки, школи, кафе, торговий центр. Поряд з домом також парк з озером, відпочинкові зони, бігові доріжки, відкритий майданчик для занять спортом, пірс для ловлі риби, відокремлена зона вигулу тварин. У ЖК є закритий підземний та наземний паркінги, а двір оснащений системою відеоохорони".



До слова, наприкінці 2023 року інвестор житлового комплексу звільнив директора компанії-забудовника через



ЖК "Caramel Residence", будівельна компанія "ЛДБК"

Ціна квадратного метра: від 35 000 гривень.

Квартири в наявності: 1-кімнатні (від (від 50,0 м²), 2-кімнатні (від 69,8 м²), 3-кімнатні (від 81,5 м²).

ЖК «Caramel Residence», м. Луцьк, вулиця Конякіна, 3а-3ж

"П’ять будинків у ЖК зараз вже здані в експлуатацію, ще три – на етапі будівництва, – каже менеджерка з продажу Світлана. – Наш комплекс розташований поряд із парком, де облаштований дитячий майданчик. У цьому районі досить чисте повітря та затишок. Сам ЖК має зручне розташування з багатою інфраструктурою, поруч – школа, дитсадочок, магазини, аптеки, ринок. Гарна транспортна розв’язка, неподалік – автостанція, хороший доїзд, а ще – практично немає заторів.



ЖК "Супернова", будівельна компанія "Інвестор"

Ціна квадратного метра: від 32 800 гривень.

Квартири в наявності: 1-кімнатні (від 42 м²), 2-кімнатні (від 63 м²), 3-кімнатні (82,05 м²).

ЖК «Супернова», м. Луцьк, вулиця Супутника, 6а

"Наш ЖК – це таке собі міні-містечко, – розповідає SMM-менеджерка Олена Горєлкіна. – Тут велика територія, є своя прогулянкова зона, великий дитячий майданчик, достатня кількість паркомісць, а ще – низька густота заселення. Але найбільша перевага, як на мене – краєвид. Адже з вікон ЖК щоранку можна спостерігати прекрасні світанки над історичною частиною Луцька. На території ЖК уже працюють кафе та магазини, а внутрішня інфраструктура продовжує активно розвиватися".



ЖК "Прем’єр", будівельна компанія "Луцьксантехмонтаж №536"

Ціна квадратного метра: 33 000 гривень.

Квартири в наявності: 1-кімнатні (від 42 м²), 2-кімнатні (66 м²), 3-кімнатні (97 м²).

ЖК «Прем’єр», село Зміїнець, вулиця Шкільна, 4

"Юридично комплекс розташований в Зміїнці, однак фактично – це вулиця Чернишевського у Луцьку, – каже перша заступниця генерального директора Ірина Патлашинська. – У ЖК є 4-поверховий та 7-поверховий будинки, які вже введені в експлуатацію, а також третій будинок на стадії будівництва, у якому ще можна придбати квартиру. Вони такого європейського зразка, невеликої поверховості, не перенаселені людьми. У дворі – хороший дитячий майданчик, а також великий огороджений спортивний майданчик. Є зони барбекю: встановлені бесідки і навіть мангали для відпочинку мешканців".



Пані Ірина зазначає, що хоч комплекс і розташований у спокійній та тихій зоні міста, але жителів не турбує проблема транспортної чи соціальної інфраструктури. Адже усі важливі соціальні та розважальні об’єкти знаходяться на відстані пішої доступності.



Чи будуть рости ціни на квартири у Луцьку й надалі?

Аналізуючи подальші сценарії розвитку ринку нерухомості в нашому місті, рієлтор зазначає, що спрогнозувати щось у країні, в якій іде війна – дуже важко. Тим паче, що нерухомість – це той сегмент, який дуже чутливий до зовнішніх факторів.



"Новини, які з'являються в сучасному інфопросторі, мають прямий вплив на ринок нерухомості. Але з огляду на тенденції, які спостерігаються зараз, я схильний вважати, що квартири будуть дорожчати й надалі", – зазначає фахівець.



За словами Дмитра, якщо динаміка росту цін буде така ж, якою є нині, то через півроку вартість первинної нерухомості у Луцьку збільшиться на 15-20 %.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна не могла не вплинути на ринок нерухомості в Україні, зокрема, і в Луцьку. Великий потік внутрішньо переміщених осіб, різке зростання цін, перервані логістичні ланцюжки, небезпека від наступу з Білорусі призвели до замороження цієї сфери. Відтак, будівництво висоток призупинилося, а багато громадян відклали покупку житла до кращих часів.Але як працює галузь два роки потому, чи зводять новобудови в обласному центрі Волині та скільки коштують квартири в них, вирішили з’ясувати журналістиРинок зараз активніший, аніж у довоєнний період, запит на житло – досить високий, однак покупці мають не надто широку палітру вибору, - каже рієлтор. За його словами, на ринку нерухомості Луцька попит нині перевищує пропозицію."У Луцьку не так багато нових будівельних проєктів, що є логічним в умовах війни. Ринок відчуває дефіцит хороших, ліквідних, затребуваних продуктів. Це, в першу чергу, 1-кімнатні квартири (як на "вторинці", так і на "первинці"), це і гарні 2-кімнатні квартири, це й новобудови з уже виконаним внутрішнім ремонтом”, – зазначає Дмитро.Найбільш популярною у Луцьку залишається 1-кімнатна квартира, каже рієлтор."Пріоритетним вибором є квартира площею в 37-45 квадратних метрів. Таку можна і вигідно здати в оренду, і продати, і самому в ній пожити. Окрім того, зараз популярною є концепція смартизації внутрішнього простору, коли шляхом вдалого зонування 1-кімнатну квартиру можна облаштувати у 2-кімнатну", – розповідає Дмитро.Він додає, що між вторинним та первинним ринком покупці обирають, здебільшого, другий варіант. Але шукають, у переважній більшості, новобудови, які уже введені в експлуатацію."Інвестувати на ранніх етапах будівництва люди зараз побоюються, воліючи вкладати гроші, коли будинок на фінальному етапі зведення або ж уже після завершення всіх будівничих процесів на об'єкті. А от на "готове" житло сьогодні стабільно високий запит. Особливо серед молодих людей до 35 років", – каже Дмитро Хоміч.Ми проаналізували, за скільки можна придбати квартиру у новобудовах міста наприкінці лютого 2024 року. До уваги взяли п’ять житлових комплексів, що розташовані в різних куточках Луцька.35 000 гривень.1-кімнатні (від 42 м²), 2-кімнатні (66 м²), 3-кімнатні (97 м²)."У першій черзі будівництва в ЖК буде вісім під’їздів, зведення яких заплановане у три етапи, – розповідає перша заступниця генерального директора. – Наразі два під’їзди вже введені в експлуатацію, ще два – мають 75 % готовності, а також вириті котловани на наступні чотири під’їзди. До речі, ціна на квартири, що зараз на стадії будівництва – дещо нижча, також можливе розтермінування від забудовника. Готові ж квартири підпадають під програму "єОселя" Пані Ірина додає, що у ЖК є як житлові, так і комерційні приміщення. Комплекс уособлює в собі поєднання кращих будівельних традицій компанії та сучасних технологій. Він орієнтований на зручність та комфорт проживання. Цьому сприяє вдале розташування, зручна транспортна розв'язка та близькість до міської інфраструктури Луцька.38 000 гривень.2-кімнатні (від 83,3 м²), 3-кімнатні (від 99 м²)."Основними перевагами ЖК є безпека та комфорт, – каже менеджерка з продажу. – Це найбажаніший мікрорайон міста з розвиненою інфраструктурою, де в пішій доступності є все необхідне для комфортного життя: дитсадочки, школи, кафе, торговий центр. Поряд з домом також парк з озером, відпочинкові зони, бігові доріжки, відкритий майданчик для занять спортом, пірс для ловлі риби, відокремлена зона вигулу тварин. У ЖК є закритий підземний та наземний паркінги, а двір оснащений системою відеоохорони".До слова, наприкінці 2023 року інвестор житлового комплексу звільнив директора компанії-забудовника через розкрадання коштів на будівництві ЖК «Оселя Парк» від 35 000 гривень.1-кімнатні (від (від 50,0 м²), 2-кімнатні (від 69,8 м²), 3-кімнатні (від 81,5 м²)."П’ять будинків у ЖК зараз вже здані в експлуатацію, ще три – на етапі будівництва, – каже менеджерка з продажу Світлана. – Наш комплекс розташований поряд із парком, де облаштований дитячий майданчик. У цьому районі досить чисте повітря та затишок. Сам ЖК має зручне розташування з багатою інфраструктурою, поруч – школа, дитсадочок, магазини, аптеки, ринок. Гарна транспортна розв’язка, неподалік – автостанція, хороший доїзд, а ще – практично немає заторів.від 32 800 гривень.1-кімнатні (від 42 м²), 2-кімнатні (від 63 м²), 3-кімнатні (82,05 м²)."Наш ЖК – це таке собі міні-містечко, – розповідає SMM-менеджерка. – Тут велика територія, є своя прогулянкова зона, великий дитячий майданчик, достатня кількість паркомісць, а ще – низька густота заселення. Але найбільша перевага, як на мене – краєвид. Адже з вікон ЖК щоранку можна спостерігати прекрасні світанки над історичною частиною Луцька. На території ЖК уже працюють кафе та магазини, а внутрішня інфраструктура продовжує активно розвиватися".33 000 гривень.1-кімнатні (від 42 м²), 2-кімнатні (66 м²), 3-кімнатні (97 м²)."Юридично комплекс розташований в Зміїнці, однак фактично – це вулиця Чернишевського у Луцьку, – каже перша заступниця генерального директора. – У ЖК є 4-поверховий та 7-поверховий будинки, які вже введені в експлуатацію, а також третій будинок на стадії будівництва, у якому ще можна придбати квартиру. Вони такого європейського зразка, невеликої поверховості, не перенаселені людьми. У дворі – хороший дитячий майданчик, а також великий огороджений спортивний майданчик. Є зони барбекю: встановлені бесідки і навіть мангали для відпочинку мешканців".Пані Ірина зазначає, що хоч комплекс і розташований у спокійній та тихій зоні міста, але жителів не турбує проблема транспортної чи соціальної інфраструктури. Адже усі важливі соціальні та розважальні об’єкти знаходяться на відстані пішої доступності.Аналізуючи подальші сценарії розвитку ринку нерухомості в нашому місті, рієлтор зазначає, що спрогнозувати щось у країні, в якій іде війна – дуже важко. Тим паче, що нерухомість – це той сегмент, який дуже чутливий до зовнішніх факторів."Новини, які з'являються в сучасному інфопросторі, мають прямий вплив на ринок нерухомості. Але з огляду на тенденції, які спостерігаються зараз, я схильний вважати, що квартири будуть дорожчати й надалі", – зазначає фахівець.За словами Дмитра, якщо динаміка росту цін буде така ж, якою є нині, то через півроку вартість первинної нерухомості у Луцьку збільшиться на 15-20 %.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію