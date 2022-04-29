У застосунку «Повітряна тривога» зʼявились оновлення. Які ще функції будуть доступні
Сьогодні, 08:20
У застосунку "Повітряна тривога" зʼявилась низка оновлень. Зокрема додаток відтепер надсилатиме попередження про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах.
Про це повідомляється на офіційному сайті міжнародної технологічної компанії та виробника систем безпеки Ajax Systems.
"В оновленій версії 6.0 сповіщення про наближення ракети чи безпілотного літального апарата надходитиме додатково під час дії загальної тривоги. Такі оголошення дозволять сповіщати людей про загрозу саме для їхньої локації", — йдеться у повідомленні.
Крім того, до застосунку додали налаштування гучності сповіщення "Підвищена небезпека" та сповіщення, якщо повідомлення "Підвищена небезпека!" перестають надходити.
Для того, щоб отримати доступ до оновлень, необхідно встановити застосунок "Повітряна тривога" версії 6.0. Наразі оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android.
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Про це повідомляється на офіційному сайті міжнародної технологічної компанії та виробника систем безпеки Ajax Systems.
"В оновленій версії 6.0 сповіщення про наближення ракети чи безпілотного літального апарата надходитиме додатково під час дії загальної тривоги. Такі оголошення дозволять сповіщати людей про загрозу саме для їхньої локації", — йдеться у повідомленні.
Крім того, до застосунку додали налаштування гучності сповіщення "Підвищена небезпека" та сповіщення, якщо повідомлення "Підвищена небезпека!" перестають надходити.
Для того, щоб отримати доступ до оновлень, необхідно встановити застосунок "Повітряна тривога" версії 6.0. Наразі оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android.
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