Народжені 29 лютого: як особлива дата впливає на життя людини





Людей, які народилися 29 лютого, часто називають "леприконами". Все тому, що їхній "справжній" день народження припадає лише раз на чотири роки, як і міфічні істоти з ірландських легенд. Але, незважаючи на таку рідкість, у розумінні звичайних людей вони опиняються в досить непрострому становищі, оскільки їм доводиться обирати між двома датами — 28 лютого чи 1 березня, передає



Природно, кажуть психологи, людина, яка народилася 29 лютого, має свої особливості. Дехто навіть стверджує, що вони часто мають особливу інтуїцію та мудрість. Можливо, це пов'язано саме з тим, що вони народилися такого рідкісного дня.



Коли святкують свій день народження люди, які народилися 29 лютого? В деяких країнах світу, наприклад, у Великій Британії, Швеції вони можуть обирати дату, коли будуть святкувати. Дехто навіть святкує одразу двічі — 28 лютого і 1 березня.



В деяких культурах, людей, які народилися 29 лютого, вважають особливо щасливими, їм обіцяють процвітання та талан у житті. Серед наших предків існували свої бачення.



Так, вважалося, що такі люди мають особливу чарівність. Їм часто приписували магічні здібності, наприклад, притягування успіху до будь-якої справи, вміння приймати лише правильні рішення тощо.



Одна з легенд свідчить, що людина, яка народилася 29 лютого, має здатність "підніматися" в небо і "літати" там протягом всього переступного року, долаючи всі можливі перешкоди на своєму шляху. Якщо людині випадає нагода відсвяткувати свій день народження саме 29 лютого, вона може загадати бажання, яке, за народними повір'ями, обов'язково збудеться.



Незалежно від того, чи віримо ми у легенди, чи ні, але люди, день народження яких припадає на 29 лютого, справді особливі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Раз на чотири роки лютий має 29, а не 28 днів. Такі роки називають переступними. Цікавий день тим, що люди, які народжені в цю дату, мають унікальне та особливе життя.Людей, які народилися 29 лютого, часто називають "леприконами". Все тому, що їхній "справжній" день народження припадає лише раз на чотири роки, як і міфічні істоти з ірландських легенд. Але, незважаючи на таку рідкість, у розумінні звичайних людей вони опиняються в досить непрострому становищі, оскільки їм доводиться обирати між двома датами — 28 лютого чи 1 березня, передає ТСН Природно, кажуть психологи, людина, яка народилася 29 лютого, має свої особливості. Дехто навіть стверджує, що вони часто мають особливу інтуїцію та мудрість. Можливо, це пов'язано саме з тим, що вони народилися такого рідкісного дня.Коли святкують свій день народження люди, які народилися 29 лютого? В деяких країнах світу, наприклад, у Великій Британії, Швеції вони можуть обирати дату, коли будуть святкувати. Дехто навіть святкує одразу двічі — 28 лютого і 1 березня.В деяких культурах, людей, які народилися 29 лютого, вважають особливо щасливими, їм обіцяють процвітання та талан у житті. Серед наших предків існували свої бачення.Так, вважалося, що такі люди мають особливу чарівність. Їм часто приписували магічні здібності, наприклад, притягування успіху до будь-якої справи, вміння приймати лише правильні рішення тощо.Одна з легенд свідчить, що людина, яка народилася 29 лютого, має здатність "підніматися" в небо і "літати" там протягом всього переступного року, долаючи всі можливі перешкоди на своєму шляху. Якщо людині випадає нагода відсвяткувати свій день народження саме 29 лютого, вона може загадати бажання, яке, за народними повір'ями, обов'язково збудеться.Незалежно від того, чи віримо ми у легенди, чи ні, але люди, день народження яких припадає на 29 лютого, справді особливі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію