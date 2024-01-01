Скільки людей на Волині вважаються зниклими безвісти
Сьогодні, 07:15
Все частіше у ЗМІ з'являється інформація про безвісти зниклих людей, зокрема, і на Волині. Вже понад 10 днів на Камінь-Каширщині розшукують 17-річну Аліну Божко.
Журналісти телеканалу «Конкурент TV» дізналися у правоохоронців, скільки зниклих громадян у Волинській області з початку року.
«Загалом з початку року до поліції Волині надходило 29 заяв про зникнення людей. 23 із них розшукано. Шестеро осіб ще встановлюють місцезнаходження», – зазначила головна інспекторка сектору комунікації поліції у Волинські області Марина Балдич.
Поліцейські наголошують, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження зниклих людей, повідомляйте за телефоном 102 або у найближчий відділок поліції.
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Журналісти телеканалу «Конкурент TV» дізналися у правоохоронців, скільки зниклих громадян у Волинській області з початку року.
«Загалом з початку року до поліції Волині надходило 29 заяв про зникнення людей. 23 із них розшукано. Шестеро осіб ще встановлюють місцезнаходження», – зазначила головна інспекторка сектору комунікації поліції у Волинські області Марина Балдич.
Поліцейські наголошують, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження зниклих людей, повідомляйте за телефоном 102 або у найближчий відділок поліції.
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