Скільки людей на Волині вважаються зниклими безвісти

Аліну Божко.



Журналісти телеканалу



«Загалом з початку року до поліції Волині надходило 29 заяв про зникнення людей. 23 із них розшукано. Шестеро осіб ще встановлюють місцезнаходження», – зазначила головна інспекторка сектору комунікації поліції у Волинські області Марина Балдич.



Поліцейські наголошують, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження зниклих людей, повідомляйте за телефоном 102 або у найближчий відділок поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Все частіше у ЗМІ з'являється інформація про безвісти зниклих людей, зокрема, і на Волині. Вже понад 10 днів на Камінь-Каширщині розшукують 17-річнуЖурналісти телеканалу «Конкурент TV» дізналися у правоохоронців, скільки зниклих громадян у Волинській області з початку року.«Загалом з початку року до поліції Волині надходило 29 заяв про зникнення людей. 23 із них розшукано. Шестеро осіб ще встановлюють місцезнаходження», – зазначила головна інспекторка сектору комунікації поліції у Волинські областіПоліцейські наголошують, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження зниклих людей, повідомляйте за телефоном 102 або у найближчий відділок поліції.

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