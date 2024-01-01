У Луцьку відкрили соціально-культурний простір для переселенців





Зі слів керівниці книгозбірні Наталії Граніч, простір створений для реалізації проєктів внутрішньо переміщених українців, громадських організацій та молоді, передає



Проєкт реалізували у співпраці з ініціативною групою «Бібліотекарі» та громадськими організаціями "Брейншторм" і "Мистецькими об’єднаннями "Стендаль", за фінансової підтримки Агентства ООН у справах біженців.



"Ми завели для реалізації цього простору 480 тисяч гривень, і змогли облаштувати одну з частин приміщення бібліотеки на простір", — каже Наталія Граніч.



На реалізацію проєкту пішло пів року, розповів регіональний координатор громадської організації "КримSOS" Антон Євтушок, який допомагав із підготовкою грантових заявок.



У просторі обладнали робочі зони з ноутбуками для навчання і роботи.



Марина Кравцова — переселенка із Луганщини. Нині жінка мешкає у Луцьку. Говорить: відвідуватиме цей простір, тут є групи підтримки для дітей та жінок, і будуть проводити різноманітні культурні заходи.



"Переселенці, які приїхали з різних куточків України не знають волинських традицій, ми дуже хочемо познайомити їх з культурою Волині", — говорить Марина Кравцова.



На відкриття нового простору завітало 150 відвідувачів. Як розповіла директорка обласного департаменту соціальної та ветеранської політики Оксана Гобод, від початку повномасштабної війни Волинь прийняла 79 200 внутрішньо переміщених українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки відкрили соціокультурний простір "Мистецький" для переселенців.Зі слів керівниці книгозбірні, простір створений для реалізації проєктів внутрішньо переміщених українців, громадських організацій та молоді, передає Суспільне Проєкт реалізували у співпраці з ініціативною групою «Бібліотекарі» та громадськими організаціями "Брейншторм" і "Мистецькими об’єднаннями "Стендаль", за фінансової підтримки Агентства ООН у справах біженців."Ми завели для реалізації цього простору 480 тисяч гривень, і змогли облаштувати одну з частин приміщення бібліотеки на простір", — каже Наталія Граніч.На реалізацію проєкту пішло пів року, розповів регіональний координатор громадської організації "КримSOS" Антон Євтушок, який допомагав із підготовкою грантових заявок.У просторі обладнали робочі зони з ноутбуками для навчання і роботи.— переселенка із Луганщини. Нині жінка мешкає у Луцьку. Говорить: відвідуватиме цей простір, тут є групи підтримки для дітей та жінок, і будуть проводити різноманітні культурні заходи."Переселенці, які приїхали з різних куточків України не знають волинських традицій, ми дуже хочемо познайомити їх з культурою Волині", — говорить Марина Кравцова.На відкриття нового простору завітало 150 відвідувачів. Як розповіла директорка обласного департаменту соціальної та ветеранської політики Оксана Гобод, від початку повномасштабної війни Волинь прийняла 79 200 внутрішньо переміщених українців.

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