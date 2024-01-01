29 лютого на Волині: гортаючи календар

29 лютого за новим церковним календарем православні згадують преподобного Касіяна Римлянина. У народному календарі - Касьянів день.Сьогодні іменини святкують - Іван, Касіян.ВолиньPost вітає усіх, у кого день народження і день ангела. Зичить добра, здоров’я та успіхів у роботі. Мирного неба і довголіття.29 лютого – 60–ий день року. Буває лише у високосних роках (один раз в чотири роки). Причиною його запровадження стало розуміння того факту, що повний оберт навколо Сонця Земля робить більш, ніж за 365 днів (точніше –за 365,24219 дні). Через що виникла проблема зсуву дат.Серед заборон, що сьогодні не можна робити - лаятися, підвищувати голос, скандалити, заздрити.За народними прикметами цей день вважається одним із найнебезпечніших, демонічних - усе, що якимось чином пов'язано з цим днем, буде невдалим.Не радять у цей день займатися жодною домашньою роботою - наприклад, прати, прасувати, рукодільничати, бо все буде не ладитися. Небажано хрестити дитину і грати весілля. Не варто стригти волосся і нігті, а також зайвий раз виходити на вулицю і розмовляти з незнайомими - є ризик нажити неприємностей або захворіти.