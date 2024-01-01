Теорія і тренувальні польоти: як працює школа FPV-пілотування в Луцьку і чого навчають





Як розповів Олександр Смолярчук, програма навчання розроблена спеціально для потреб цього підрозділу Збройних сил України.



"Чому ми обрали напрямок FPV? Тому що, на мою думку, це найефективніша річ, яка коштує 400 доларів і може вразити техніку, що може коштувати декілька мільйонів. Ми зараз навчаємо цивільних, які мобілізуватимуться саме в 100 бригаду в "РУБАК" і будуть теж працювати по професії FPV", — сказав інструктор.



Пройшов теоретичний курс курсант Олександр Кравчук із села Шклинь Луцького району. Навчається на оператора безпілотника, розповів чоловік, уже три тижні.



"Ця професія дає мені можливість використати свої вміння і бути корисним для країни. Працюю з комп’ютером, маю певні знання. Це можливість піти куди я хочу і де я буду корисним", — зазначив чоловік.



Після двох тижнів теорії — тиждень тренувальних польотів, котрі відбуваються на кількох локаціях неподалік Луцька, розповів інструктор Олександр Смолярчук.



Для Олександра Кравчука це вже четвертий день польотів. Чоловік розповів, що навчився виконувати завдання. "Ми відпрацьовували посадку, прольоти між різними перешкодами, пролітав через навіс. І сама цікава і складна річ — слідкування за рухомою ціллю", — сказав волинянин.



Зі слів інструктора Олександра Смолярчука, для курсанта Олександра навчання триватиме ще декілька днів і його готовність до служби й роботи FPV-пілотом у зоні бойових дій — 90 %.



"Студент дуже здібний, сьогодні ми перейшли з 7-дюймового дрона на 10-дюймовий з вагою два кілограми. Спочатку по лісових дорогах тренування. Потім він буде переходити в літання між самими гілками й деревами, тобто відпрацьовувати реальні умови. Пізніше в нас ще будуть відпрацювання по бліндажу", — додав інструктор.



У навчальному центрі вже підготували 25 пілотів FPV-дронів. Щодня готові тренувати по кілька груп, додав інструктор Олександр Смолярчук, і загалом до 70 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Школа операторів FPV-дронів Volyn falcons або "Волинські соколи", яка діє в ознайомчо-навчальному центрі 100-ї бригади тероборони в місті Луцьку, почала підготовку з пілотування цивільних чоловіків і жінок.Як розповів Суспільному інструктор, програма навчання розроблена спеціально для потреб цього підрозділу Збройних сил України."Чому ми обрали напрямок FPV? Тому що, на мою думку, це найефективніша річ, яка коштує 400 доларів і може вразити техніку, що може коштувати декілька мільйонів. Ми зараз навчаємо цивільних, які мобілізуватимуться саме в 100 бригаду в "РУБАК" і будуть теж працювати по професії FPV", — сказав інструктор.Пройшов теоретичний курс курсантіз села Шклинь Луцького району. Навчається на оператора безпілотника, розповів чоловік, уже три тижні."Ця професія дає мені можливість використати свої вміння і бути корисним для країни. Працюю з комп’ютером, маю певні знання. Це можливість піти куди я хочу і де я буду корисним", — зазначив чоловік.Після двох тижнів теорії — тиждень тренувальних польотів, котрі відбуваються на кількох локаціях неподалік Луцька, розповів інструктор Олександр Смолярчук.Для Олександра Кравчука це вже четвертий день польотів. Чоловік розповів, що навчився виконувати завдання. "Ми відпрацьовували посадку, прольоти між різними перешкодами, пролітав через навіс. І сама цікава і складна річ — слідкування за рухомою ціллю", — сказав волинянин.Зі слів інструктора Олександра Смолярчука, для курсанта Олександра навчання триватиме ще декілька днів і його готовність до служби й роботи FPV-пілотом у зоні бойових дій — 90 %."Студент дуже здібний, сьогодні ми перейшли з 7-дюймового дрона на 10-дюймовий з вагою два кілограми. Спочатку по лісових дорогах тренування. Потім він буде переходити в літання між самими гілками й деревами, тобто відпрацьовувати реальні умови. Пізніше в нас ще будуть відпрацювання по бліндажу", — додав інструктор.У навчальному центрі вже підготували 25 пілотів FPV-дронів. Щодня готові тренувати по кілька груп, додав інструктор Олександр Смолярчук, і загалом до 70 людей.

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