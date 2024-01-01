Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині
Сьогодні, 22:47
Напередодні сили армії рф накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста.
«Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога», — розповіли у телеграм каналі Третьої штурмової.
За короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони.
Але бійці Третьої штурмової, попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат — близько 100 окупантів «200-ми» та «300-ми».
«Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках», — повідомляють українці.
Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
«Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога», — розповіли у телеграм каналі Третьої штурмової.
За короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони.
Але бійці Третьої штурмової, попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат — близько 100 окупантів «200-ми» та «300-ми».
«Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках», — повідомляють українці.
Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині
Сьогодні, 22:47
Траурний кортеж зустрічали навколішки: додому на Волинь востаннє повернувся Герой Андрій Попко
Сьогодні, 22:12
Прийшов до ТЦК, щоб одружитись: через відмову від мобілізації засудили 20-річного хлопця з Волині
Сьогодні, 21:46