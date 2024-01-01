Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині
Напередодні сили армії рф накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста.

«Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога», — розповіли у телеграм каналі Третьої штурмової.

За короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони.

Але бійці Третьої штурмової, попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат — близько 100 окупантів «200-ми» та «300-ми».

«Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках», — повідомляють українці.

Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ!

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Теги: Мобілізація, війна, контратака
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