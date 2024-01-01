Траурний кортеж зустрічали навколішки: додому на Волинь востаннє повернувся Герой Андрій Попко

Андрій Попко 1976 року народження, житель села Римачі.



Траурний кортеж прибув у середу, 28 лютого. Про це повідомили у Вишнівській громаді.



Військовослужбовець загинув 21 лютого 2024 року, внаслідок поранень, отриманих в результаті наступу на міну, поблизу села Діброва, Сєвєродонецького району, Луганської області.



29 лютого відбудеться прощання з нашим Героєм. Початок заупокійної панахиди о 12:00 годині в храмі Святих Апостолів Петра і Павла с.Римачі.



Просять жителів громади вшанувати нашого полеглого захисника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Вишнівську громаду Ковельського району на вічний спочинок повернувся вірний син України -1976 року народження, житель села Римачі.Траурний кортеж прибув у середу, 28 лютого. Про це повідомили у Вишнівській громаді.Військовослужбовець загинув 21 лютого 2024 року, внаслідок поранень, отриманих в результаті наступу на міну, поблизу села Діброва, Сєвєродонецького району, Луганської області.29 лютого відбудеться прощання з нашим Героєм. Початок заупокійної панахиди о 12:00 годині в храмі Святих Апостолів Петра і Павла с.Римачі.Просять жителів громади вшанувати нашого полеглого захисника.

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