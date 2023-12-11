Прийшов до ТЦК, щоб одружитись: через відмову від мобілізації засудили 20-річного хлопця з Волині





Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, передає



За даними суду, 8 вересня 2023 року ВЛК визнала підсудного придатним до служби в армії. Йому вручили повістку про призов за мобілізацією, проте молодик проігнорував її.



На суді хлопець провину заперечив. Він заявив, що вважав, що "до 27 років він є призовником та не підлягає під оголошену в країні мобілізацію". До ТЦК він звернувся сам, оскільки йому була потрібна довідка для укладення шлюбу.



"Про те, що він є військовозобов`язаним та звільненим від призову на строкову службу йому стало відомо від свого захисника безпосередньо в суді. Працівники ТЦК та СП, працівники поліції не роз`яснили йому причини притягнення його до кримінальної відповідальності. При цьому зазначив, що заяви чи згоди на звільнення його від призову на строкову службу та взяття на військовий облік військовозобов`язаних, на підставі абз. 5 ч. 1 ст. 18 Закону України "Про військовий обов`язок та військову службу", не давав", - йдеться у свідченні підозрюваного.



Свідчення свідків



На суді бабуся обвинуваченого розповіла, що її син (батько фігуранта справи) брав участь в АТО та отримав там інвалідність. Вона зазначила, що це повинно було звільнити її онука від призову до армії.



Працівник військкомату на суді пояснив, що "на підставі протоколу №25 від 11.06.2021 року хлопець був звільнений від призову на строкову військову службу та взятий на військовий облік військовозобов`язаних, згідно ст. ст. 18, 37 Закону України "Про військовий обов`язок та військову службу", а отже підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Також підсудний 26 січня 2022 року звертався до ТЦК із заявою про видавання йому саме тимчасового, а не приписного посвідчення.



Вирок суду



"Суд не бере до уваги твердження обвинуваченого та його захисника про те, що обвинуваченому не було відомо, що він є військовозобов`язаним та звільненим від призову на строкову службу, оскільки вказане спростовується наявною у матеріалах справи, зокрема його заявою до ТЦК про видачу тимчасового посвідчення від 26.01.2022 року та заявою останнього про видачу військового квитка від 08.09.2023 року /а.с.71, 73", - йдеться у поясненні суду.



Суд визнав хлопця винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років та 6 місяців позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області до 3 років та 6 місяців засудили 20-річного сина ветерана АТО через ухилення від мобілізації. Хлопець хотів одружитись, проте коли прийшов до ТЦК і СП - отримав "бойову повістку".Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, передає ТСН За даними суду, 8 вересня 2023 року ВЛК визнала підсудного придатним до служби в армії. Йому вручили повістку про призов за мобілізацією, проте молодик проігнорував її.На суді хлопець провину заперечив. Він заявив, що вважав, що "до 27 років він є призовником та не підлягає під оголошену в країні мобілізацію". До ТЦК він звернувся сам, оскільки йому була потрібна довідка для укладення шлюбу."Про те, що він є військовозобов`язаним та звільненим від призову на строкову службу йому стало відомо від свого захисника безпосередньо в суді. Працівники ТЦК та СП, працівники поліції не роз`яснили йому причини притягнення його до кримінальної відповідальності. При цьому зазначив, що заяви чи згоди на звільнення його від призову на строкову службу та взяття на військовий облік військовозобов`язаних, на підставі абз. 5 ч. 1 ст. 18 Закону України "Про військовий обов`язок та військову службу", не давав", - йдеться у свідченні підозрюваного.На суді бабуся обвинуваченого розповіла, що її син (батько фігуранта справи) брав участь в АТО та отримав там інвалідність. Вона зазначила, що це повинно було звільнити її онука від призову до армії.Працівник військкомату на суді пояснив, що "на підставі протоколу №25 від 11.06.2021 року хлопець був звільнений від призову на строкову військову службу та взятий на військовий облік військовозобов`язаних, згідно ст. ст. 18, 37 Закону України "Про військовий обов`язок та військову службу", а отже підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Також підсудний 26 січня 2022 року звертався до ТЦК із заявою про видавання йому саме тимчасового, а не приписного посвідчення."Суд не бере до уваги твердження обвинуваченого та його захисника про те, що обвинуваченому не було відомо, що він є військовозобов`язаним та звільненим від призову на строкову службу, оскільки вказане спростовується наявною у матеріалах справи, зокрема його заявою до ТЦК про видачу тимчасового посвідчення від 26.01.2022 року та заявою останнього про видачу військового квитка від 08.09.2023 року /а.с.71, 73", - йдеться у поясненні суду.Суд визнав хлопця винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років та 6 місяців позбавлення волі.

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