Відомий український блогер, який прославився добрими вчинками, потонув у басейні

Юрій Ворожко, який прославився в TikTok своїми відео про допомогу іншим людям. Йому було всього 32 роки.



Він помер у басейні спортивного комплексу в Кропивницькому, повідомляє



Інформацію про смерть Ворожко підтвердила його сім’я та речниця поліції області Віталіна Бевзенко.



«Під час огляду тіла видимих ознак насильницької смерті не виявили. Причину смерті встановлять у результаті проведення судово-медичної експертизи», – повідомила вона.



Про смерть блогера також повідомила його подруга і колега Катерина Стерпул. Вона підтвердила, що він потонув у басейні.



«Юра сьогодні вранці був у фан-клубі, на тренуванні в басейні. І я не знаю, яким чином, але він просто там потонув. Ось так. У мене в голові не вкладається, як таке взагалі може статися. Але сталося саме так», – розповіла вона.



Юрій Ворожко – популярний український блогер із Кропивницького, який знімав відео вже понад шість років. На його YouTube-канал підписано понад мільйон користувачів. Він також знаменитий у TikTok, де публікував відео, в яких допомагає пенсіонерам оплачувати покупки в супермаркеті, проводить соцексперименти з людьми, які опинилися у важких життєвих обставинах та займається благодійністю. Зовсім недавно Ворожко створив новий україномовний YouTube-канал, де своїми вчинками хотів надихати людей робити добрі справи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер популярний український блогер, який прославився в TikTok своїми відео про допомогу іншим людям. Йому було всього 32 роки.Він помер у басейні спортивного комплексу в Кропивницькому, повідомляє Суспільне . Ворожко одружений і виховує з дружиною двох дітей – сина і доньку. Незабаром він мав знову стати батьком – його дружина вагітна, і чекає на третю доньку.Інформацію про смерть Ворожко підтвердила його сім’я та речниця поліції області«Під час огляду тіла видимих ознак насильницької смерті не виявили. Причину смерті встановлять у результаті проведення судово-медичної експертизи», – повідомила вона.Про смерть блогера також повідомила його подруга і колега. Вона підтвердила, що він потонув у басейні.«Юра сьогодні вранці був у фан-клубі, на тренуванні в басейні. І я не знаю, яким чином, але він просто там потонув. Ось так. У мене в голові не вкладається, як таке взагалі може статися. Але сталося саме так», – розповіла вона.Юрій Ворожко – популярний український блогер із Кропивницького, який знімав відео вже понад шість років. На його YouTube-канал підписано понад мільйон користувачів. Він також знаменитий у TikTok, де публікував відео, в яких допомагає пенсіонерам оплачувати покупки в супермаркеті, проводить соцексперименти з людьми, які опинилися у важких життєвих обставинах та займається благодійністю. Зовсім недавно Ворожко створив новий україномовний YouTube-канал, де своїми вчинками хотів надихати людей робити добрі справи.

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